F-16 fly brager over Sydfyn: Ingen grund til alarm

Piloterne i Fighter Wing Skrydstrup har ikke fået nok øvelse i natflyvning i F-16 fly, så i denne og næste uge vil de forsøge at indhente det forsømte. Det oplyser Flyvertaktisk Kommando til TV2-Fyn, som har fået flere henvendelser fra seere, der har reageret på en infernalsk larm over Sydfyn først på aftnen.

Folk på Sydfyn må imidlertid væbne sig med tålmodighed, for flyvningerne vil fortsætte i denne og den kommende uge, fremgår det.

På Fighter Wing Skrydstrups Facebookside kan man læse, at det har været nødvendigt at tage flere dage i brug end ellers planlagt.

- Dårligt vejr og mangel på jordsigt har resulteret i for mange aftner, hvor der ikke er blevet trænet det nødvendige. Dette betyder, at reserveugen tages i brug for at F-16 piloterne kan opnå de påkrævede træningsmål, skriver Frighter Wing Skrydstrup på Facebook-siden.

Heraf fremgår det også, at flyvene vil lande seneste klokken 21.30 på øveaftner.

- Vejret har desværre drillet os mere end forventet under vores natflyvning. Alle piloter har derfor endnu ikke opnået deres træningskrav, hvorfor vi bliver nødt til at tage vores back-up-uge i brug, udtaler GUS, som er chef for Fighter Wing Skrydstrup på Facebook-siden.

GUS oplyser desuden, at uge 11 skal bruges til et sent dagspas og et enkelt natpas.