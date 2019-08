Et vartegn for Odense og et fyrtårn for Danmark: Så er byggeriet af Nyt OUH også officielt skudt i gang

Arbejdet på byggepladsen var i fuld gang, da den formelle byggestart på Nyt OUH blev skudt i gang ved et arrangement onsdag formiddag, hvor omkring 150 personer mødte frem i det opsatte telt, mens man i baggrunden kunne høre maskinerne arbejde videre.

Byggestarten blev markeret ved at nedstøbe en kasse - en slags tidskapsel, som medarbejdere og patienter på forhånd havde fyldt med forskellige ting fra sygehusets hverdag anno 2019.

Og så var der selvfølgelig også skåltaler, hvor regionsrådsformand Stephanie Lose (V) startede med at understrege, at der var tale om et historisk øjeblik.

- Det er nok ikke nogen hemmelighed, at man som regionsrådsformand har god anledning til at blive fortrolig med sikkerhedshjelme, spader og sakse på forskellige byggepladser, men det er bestemt ikke hver dag, at vi markerer en byggestart som i dag, sagde Stephanie Lose med henvisning til, at byggeriet af Nyt OUH er det markant største byggeri i regionens historie og samtidig bliver det største nybyggede sygehus i Danmark.

- Der er god grund til at glæde sig. Med Nyt OUH bliver vi endnu bedre rustet til at tage imod det, som fremtiden vil bringe, lød det fra Stephanie Lose, før sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) fik ordet.

- Når man kigger udenfor, kan det være svært at tro, men det er altså om få år, at vi har et nyt vartegn for Odense, et fyrtårn for Danmark og en sikker havn for patienterne, sagde Magnus Heunicke, der blandt andet roste Region Syddanmark for at have inddraget medarbejdere og patienter i det indledende arbejde.