Et fynsk madunivers: Nyt samarbejde skal få gastroturister til at strømme til Fyn

De ni steder, der nu er gået sammen for at trække gastroturister til, har længe ønsket et samarbejde. - I stedet for at se hinanden som konkurrenter, ser vi hinanden som kollegaer, siger Peter Hansen fra The Balcony. Foto: Nils Svalebøg

Et nyt samarbejde mellem ni restauranter og hoteller skal promovere Fyn som gastronomisk oase og lokke udenlandske gastroturister til. Tirsdag formiddag lød starten til projektet, der skal sætte den fynske madscene på verdenskortet.

Sablen glider hen ad den mørke champagnehals, mens halvcirklen af mennesker kigger spændte med. - Plup, siger det efter et par forsøg, og champagneflaskens hoved glider af. Halvcirklen jubler og klapper. Og denne tirsdag formiddag er der noget at klappe af her på Møntergården i Odense. Især for de ni fynske restauranter og hoteller samt Destination Fyn, hvis ønske er gået i opfyldelse. De har nemlig startet et samarbejde kaldet 'Gastro Fyn', der skal gøre Fyn til en fuldendt maddestination og forhåbentlig lokke massevis af udenlandske gastroturister til - turister, der besøger et sted for at dykke ned i områdets gastronomiske oplevelser. - Vi har rigtig mange gode restauranter og madproducenter på Fyn. Den historie har vi ikke været de bedste til at formidle, så det her samarbejde skal vise, at der er en diversitet, og at turisterne kan blive her og opleve meget forskelligt inden for gastronomien, siger Per Hallundbæk, ankermand for initiativet, og fortæller at gastroturisme er et voksende marked. - Så nu skal vi op i sjette gear og over rampen, siger han.

Samarbejde om gastroturisme Ni restauranter og hoteller på Fyn deltager i samarbejdet Gastro Fyn, der skal lokke udenlandske gastroturister til. Hvert sted betaler 10.000 kroner om året, og de resterende udgifter til arrangementer og lignende finansieres af puljepenge. Stederne er:





Falsled Kro



Kok & Vin



Pasfall



Restaurant Aro



Restaurant Under Lindetræet



Sortebro Kro



The Balcony



Best Western Hotel Knudsens Gaard



Comwell Kongebrogaarden

Hver af de ni samarbejdspartnere fik et en indrammet udgave af Det Fynske Madmanifest med hjem, som kan hænge i restauranten eller hotellet. Foto: Nils Svalebøg

Vil lave 'en Bornholm' De ni restauranter og hoteller skriver denne formiddag under på et madmanifest. Et manifest, der blandt andet opfordrer stederne til at være tro mod den fynske region, fokusere på lokale råvarer og sammen lave events og fælles gastronomiske tiltag, så Fyn bliver et gastronomisk rejsemål. Ideen med samarbejdet er netop, at der bliver samarbejde fremfor konkurrence mellem restauranterne. De kan anbefale hinanden og derved hjælpe turisterne med at få en fuldendt gastronomisk oplevelse på Fyn. Det samarbejde er noget, de ni samarbejdspartnere har efterspurgt. - Det er nemmere at lave noget, når man løfter i flok. For eksempel med events som skal være med til at sprede budskabet om, at det ikke kun er Aarhus og København, der er værd at rejse til som gastroturist, men at Fyn har meget at byde på. Samarbejdet kan være med til, at vi bliver taget mere seriøst, siger Peter Hansen, der er køkkenchef og ejer af The Balcony. Han bakkes op af Brian Madsen, som ejer Under Lindetræet. Han håber, at samarbejdet kan gøre, at de internationale madanmeldere og guider får øje på den fynske madscene, og at det derved lokker flere af verdens madturister til øen. - Vi håber at lave en Bornholm, så Fyn for alvor bliver kendt, og man rejser hertil for at spise, siger Anders Jensen, køkkenchef og ejer af The Balcony.

Per Hallundbæk er initiativets ankermand. Han håber, samarbejdet kan vise den diversitet, der er på den fynske madscene. Foto: Nils Svalebøg

Et samlet univers Hver samarbejdspartner får indrammet madmanifestet, der hænges op i restauranterne og hotellerne. Det skal dagligt minde dem om deres ansvar for at udbrede den fynske gastronomi. Et ansvar, som stederne gerne tager, fortæller Mads Asbild, Marketingschef i Destination Fyn. - Turisterne kommer ikke kun for ét sted, og stederne oplever ofte turister, der spørger 'hvad skal vi ellers opleve'. Turisterne efterspørger restauranter, der vil hinanden og ved noget om hinanden. Det sørger det her samarbejde for, siger han og fortæller, at det samtidig skal skabe et samlet univers. - Fyn er mere end restauranter. Det er også frugthaver, vingårde og landbutikker. Fyn er Danmarks have. Det skal vi gøre til en del af oplevelsen for gastroturisterne, siger han og fortæller, at Gastro Fyns budskab kommer ud til turisterne ved hjælp af en intens marketingskampagne som en del af Destination Fyn. Samtidig mener han, at samarbejdet giver en enkelt indgangsvinkel, som gør det nemmere for turisterne at forstå Fyn som gastronomisk destination. Med en stigende interesse landet over for at tiltrække de udenlandske gastroturister er spørgsmålet dog, om der er nok af dem. Det frygter Mads Asbild dog ikke bliver et problem. - Der er i den grad nok gastroturister. Det er et kraftigt voksende segment, og når vi går sammen, står vi stærkere i forhold til at lokke dem til. Vi får mulighed for at hejse flaget lidt højere i flagstangen, siger han.

Champagnen flød, da det nye samarbejde blev fejret tirsdag formiddag. Foto: Nils Svalebøg

Ikke langt fra København Hverken Mads Asbild eller Per Hallundbæk frygter, at det bliver et problem at få gastroturisterne fra København til Fyn. - Hvis man er udenlandsk turist, er det ikke et problem at flytte sig. Så er Danmark heller ikke større. Og vi har noget andet at tilbyde. Vi har smukkere natur og mulighed for at se gårdbutikker. Vi skal fortælle, at det er meget at se på hele Fyn og ikke kun inde i Odense. At man nemt kan bruge en uge som gastroturist på Fyn. Og i restauranterne og hotellerne håber de, at de fremover skal lange flere engelske gloser over disken. - Vi skal vise, at Fyn er mere end en motorvej, siger Peter Hansen grinende.

En marketingkampagne fra Destination Fyn skal udbrede budskabet om det nye samarbejde til de potentielle fremtidige gastroturister. Foto: Nils Svalebøg

Ni fynske toprestauranter og hoteller har indgået et samarbejde om at trække mange flere gastroturister til Fyn. Foto: Nils Svalebøg

Ni fynske toprestauranter og hoteller har indgået et samarbejde om at trække mange flere gastroturister til Fyn. Foto: Nils Svalebøg

Ni fynske toprestauranter og hoteller har indgået et samarbejde om at trække mange flere gastroturister til Fyn. Foto: Nils Svalebøg