Et-årig pige dræbt på Storebælt: Hendes far holdt stille med katastrofeblink for at advare andre

Opdateret 10.11

To mænd er mandag tiltalt ved Retten i Svendborg for at have været skyld i en dødsulykke sent om aftenen den 17. november 2018 på Storebæltsbroens lavbro.

Ulykken kostede en halvandet år gammel, østfynsk pige livet og betød, at hendes far brækkede ryggen.

Begge mænd nægter sig skyldige i anklagerne, der blandt andet omfatter uagtsomt manddrab.

I retten har specialanklager Pernille Moesborg fra Tungvogncenter Syd under Sydøstjyllands Politi vist videooptagelser af ulykken og forløbet op til.

- Jeg vil gerne advare om, at det er barske billeder. Men vi kommer ikke til at se nogle af de personer, som kommer til skade, lød det fra anklageren.