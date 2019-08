Erling Bonnesen (V): Jeg bakker op om Lars Løkke og Kristian Jensen

Venstre har vundet de to seneste valg med Lars Løkke Rasmussen i front og Kristian Jensen som næstformand. Derfor bakker den fynskvalgte gruppesekretær i partiet Erling Bonnesen også op om, at de to skal fortsætte på deres poster. Det siger han nu til fyens.dk.

Erling Bonnesen har ellers lurepasset på Facebook ved kun at rose, at Lars Løkke Rasmussen har ønsket et fremrykket landsmøde for at få skabt klarhed om både ledelsen af partiet og den politiske retning. Hans egen holdning til partiformandens fremtid skriver han intet om.

Men hvad mener du. Er Lars Løkke den rette mand i spidsen for partiet?

- Ja. Vi har vundet de to seneste valg med ham i front, og det er godt, at han er klar til at fortsætte og også siger klart, at det ikke kun er her og nu, men også som statsministerkandidat til næste valg, siger den fynske Venstre-mand.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Kristian Jensen også er Erling Bonnesens foretrukne næstformand, siger han.

- Det er samme svar. Stiller han op som næstformand, har han min opbakning. Han har også lod i de valgsejre, vi har fået.

Flere fra Venstres bagland har ellers ytret ønske om at få både Lars Løkke og Kristian Jensen skiftet ud for en gang for alle at få ro om ledelsen i partiet. Erling Bonnesen beklager uroen.

- Det har været træls, og det er vigtigt med det fremrykkede landsmøde for at få skabt klarhed, så vi kan koncentrere os om politikken, siger han og understreger, at det suverænt er de delegerede på landsmødet, der bestemmer, hvem der skal være i front for partiet.