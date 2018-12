Erik Schmidt kan blive Årets Fynbo

Tidligere skolelærer Erik Schmidt er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo.

Indstillingen skyldes Erik Schmidts "kamp for ytringsfriheden, der rækker langt udover snævre faginteresser", som bl.a læser Ole Helms skriver. Læser Irene Nim Hansen henviser også til Schmidts "utrættelige kamp for offentlig ansattes ytringsfrihed" og tilføjer, at han også bør få prisen for "sit kæmpe engagement i sit lokalområde i Agedrup, for sine skarpe kommunikative evner som redaktør af Odense Lærerforenings medlemsblad og for de fine fotos, han altid tager."

- Erik er i bund og grund et super dejligt og engageret menneske, og som den fødte lærer, han er; et kæmpe forbillede for alle mennesker, skriver hun.

Årets Fynbo uddeles til januar, og den skal ifølge fundatsen gå til et menneske, der har "udvist et helt særligt initiativ eller et helt særligt engagement ud over det, man med rette kan forvente".

Blandt de øvrige kandidater er også direktør i Live Culture Hans Thomsen, fordi han "har ydet en kæmpe indsats for musiklivet på Fyn igennem sin lange karriere", som læser Bjarne Larsen skriver. Kunstneren Jørgen Svenstrup er indstillet af læser Vilja Lange for "sin store uegennyttige indsats for at sætte Fyn/Danmark på kunst-verdenskortet". Og Ivan Nielsen, Bagenkop, er indstillet til prisen, fordi "han gør alt for, at Bagenkop ikke skal være en kedelig by".

Du kan stadig indstille din egen kandidat ved at maile din begrundelse til aaretsfynbo@fyens.dk - eller ved at følge linket i denne artikel.