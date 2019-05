Er du ærlig?: Du kan bytte din stemme til folketingsvalget helt lovligt

Odense-studerende har oprettet en Facebook-gruppe, som tilbyder hjælp til at bytte stemmer før valget. Det er vigtigt for demokratiet, at alle kan stemme på den kandidat, de er mest enige med, mener gruppens stifter.

- Det er vigtigt, at man kan stemme på en enkelt person, fordi vedkommende har nogle markante holdninger. De politikere, som får meget plads lige nu, er også meget dem, som står øverst på listen. Og de kan nogle gange have en tendens til at være lidt populistiske, siger hun.

Hun ser det som en begrænsning af demokratiet, at det ikke altid er muligt at stemme på den kandidat, man er mest enig med.

- Det er et eksperiment. En af grundene til, at gruppen blev lavet, er, at jeg kan ikke stemme på den kandidat, som repræsenterer mine holdninger allerbedst. Jeg vil gerne have Anders Stjernholm i Folketinget. Han stiller op for Alternativet, men ham kan jeg ikke stemme på, fordi han stiller op i en anden storkreds (Københavns Omegns, red.), siger Marie Nielsen til Fyens.dk.

Stemmebytteriet går i al enkelhed ud på, at du kan efterlyse en "stemmebytter" i den valgkreds, hvor din foretrukne kandidat stiller op. Hvis en anden vælger i den valgkreds vil stemme på en kandidat i din valgkreds, kan I aftale at stemme på hinandens kandidat.

Så kan løsningen være at bytte stemme med en anden vælger. Marie Nielsen , som studerer psykologi på Syddansk Universitet i Odense, er administrator for Facebook-gruppen Byt din stemme , som hun har oprettet sammen med Anders Stjernholm, folketingskandidat for Alternativet.

FV19: Ærgrer du dig over, at du ikke kan stemme på Lars Løkke Rasmussen, fordi han stiller op i Sjællands Storkreds? Eller deler du holdninger med Kristendemokraternes Isabella Arendt, men kan ikke stemme på hende, fordi du bor på Fyn, og hun stiller op i Østjyllands Storkreds?

Stemmebytteri er ikke en ny idé - under kommunalvalget i 2013 oprettede en studerende i Aarhus også en stemmebyttebørs på Facebook , og Roger Buch, ph.d. i statskundskab og forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, fastslog dengang, at det ikke var ulovligt at bytte stemmer.- At to mennesker laver en hensigtserklæring med hinanden er ikke noget, man juridisk kan komme efter i det her tilfælde. Bare der ikke bliver blandet dokumentation og betaling ind i det, sagde Roger Buch til DR P4 København.Marie Nielsen, som er administrator for den ny facebookgruppe Byt din stemme, har talt med en jurist om, hvordan stemmebytteriet må foregå for at overholde lovgivningen, og det understreges i gruppens beskrivelse, at en aftale om at bytte stemme skal foregå mundtligt og må ikke dokumenteres, for eksempel med et foto af stemmesedlen.- Men det er ikke ulovligt at fortælle andre, hvem man ønsker at stemme på, og man må også gerne inspirere folk til, hvem man kan stemme på. Og når vi står i stemmeboksen, så er vi alene, og så kan man vælge at stemme på vegne af sig selv, eller man kan vælge at stemme på vegne af en anden, siger hun.Medlemmerne af gruppen tilskyndes til at overholde loven og være hæderlige over for hinanden, for stemmebytteri er en "gentleperson-disciplin, der udelukkende baseres på tillid", hedder det i beskrivelsen af gruppen.

Facebookgruppen Byt din stemme havde fredag morgen 87 medlemmer, og Marie Nielsen vil gerne have flere ind i gruppen - også fordi hun ser den som et politisk eksperiment, der kan styrke demokratiet. Illustration fra Facebook.

- Det er vel faren ved sådan en aftale: Det vil føles underligt at stemme på et parti, som man måske slet ikke sympatiserer med?

- Det kunne være fedt at finde en, som ville stemme på en kandidat i Odense, og så kan jeg opfordre den person til at stemme på min kandidat.

Marie Nielsen har endnu ikke selv fundet en stemmebytter, for selvom facebookgruppen også giver mulighed for, at vælgere fra forskellige partier kan bytte stemmer, vil hun helst selv bytte stemme med en, der også vil stemme på Alternativet.

At udveksle holdninger uden svineri

Gruppen Byt din stemme havde fredag morgen 87 medlemmer, og Marie Nielsen vil gerne have flere ind i gruppen.

- En ting er, at det er fedt at snakke om: Kan det her lade sig gøre? Det kan sætte gang i en debat om, om vi måske skal lave en anden demokratisk struktur, end vi har lige nu. Det kan gruppen være med til at stimulere. Og så er det et politisk eksperiment, hvor vi prøver at kommunikere stille og roligt med hinanden om, hvad vi stemmer på.

- Tænk, hvis det kunne lade sig gøre, at man kunne sige, "jeg stemmer på DF", og en anden kunne sige, "jeg stemmer på Alternativet" - i samme kommentarspor, uden at der blev svinet til. Jeg synes, det er vigtigt, at man kan være åben om, hvad man stemmer på, og at man kan snakke om det stille og roligt. På den måde slipper vi for ekstremisme.

- Derfor kunne jeg godt tænke mig at få nogle flere ind, siger Marie Nielsen og understreger, at gruppen er åben for alle.

- Det er ikke et Alternativet-projekt. Vi har ikke haft Uffe Elbæk inde over, og presseafdelingen på Christiansborg har ikke været med i projektet, siger Marie Nielsen.