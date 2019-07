Er dit fly forsinket: Fynboer har 126 millioner til gode

Fynboerne er de dårligste i landet til at kræve erstatning, når deres flyafgange bliver forsinkede. Flyselskaberne skylder allerede 126 millioner kroner på Fyn, viser opgørelse fra fynsk brødre-trio, der har behandlet 115.000 sager.

På Fyn og øerne skylder selskaberne fleste penge på Langeland, hvor hver beboer gennemsnitligt har 344 kroner til gode - odenseanerne er omvendt bedst på Fyn til at kræve erstatning. Her skylder flyselskaberne blot 201 kroner - og altså under landsgennemsnittet.

Fynboerne manglende evne til at hive penge hjem bliver kun overgået af borgerne i Tønder og Stevns kommuner.

Sådan lyder meldingen fra Gustav Thybo, som sammen med sine to brødre Johan og Oscar fra Odense, startede selskabet Flyhjælpi 2015 med kammeraten Philip Drechmann.

- Vores tal viser, at fynboerne desværre er blandt de dårligste i landet til at gøre krav på deres kompensation, når deres fly er forsinket.

Det viser en opgørelse fra selskabet Flyhjælp Aps, som siden 2015 har hjulpet over 115.000 flypassagerer med at opkræve millioner i kompensation. Af dem er mange fynboer, men faktisk har fynboerne krav på mere end 10 gange så mange penge i erstatning, som der er udbetalt alene gennem Flyhjælp Aps.

253 kroner har hver eneste fynbo til gode hos flyselskaberne, som i alt skylder 126 millioner kroner i kompensation for forsinkede flyrejser.

Hvis dit fly til eller fra en lufthavn i EU, med et EU-selskab, er forsinket med mindst tre timer eller flyet bliver aflyst har du ifølge EU-loven EC261 krav på op til 600 euro.På landsplan skylder selskaberne gennemsnitligt hver enkelt dansker 217 kroner, mens det på Fyn og øerne i alt er 253 kroner. Analysen er baseret på hvor mange danskere, der har oplevet en kompensationsberettiget forsinkelse eller aflysning indenfor de seneste 3 år. På landsplan har danskerne mere end 1,25 mia. kr. til gode. For borgerne i de enkelte kommuner ser det således ud: Kommune - kroner til gode pr. borger Middelfart - 317 Nordfyn - 292 Kerteminde - 267 Assens - 276 Odense - 201 Faaborg-Midtfyn - 283 Nyborg - 261 Svendborg - 296 Langeland - 344 Ærø - 312

Gustav Thybo er adm. direktør i selskabet Flyhjælp, som han var med til at stifte med sine to brødre tilbage i 2015. I dag er der i alt 70 tilknyttede ansatte. Arkivfoto

- Det er en god forretning for os, men det kræver også at vi bruger it-løsninger og minimerer sagsbehandlingstiden, for ser man på hver enkelt sag, så er der ikke ret meget fortjeneste for os, og slet ikke hvis vi bruger for meget tid på den, siger han.

Sammen med resten af stifterne har han skabt en succesfuld forretning, som i dag tæller 70 ansatte og inden for få måneder flytter til 600 kvadratmeter nye lokaler på Amager.

- Vi har i alt opkrævet 146 millioner kroner i erstatning i de sager, vi har behandlet - og af dem står Fyn for de 11,6 millioner kroner, så fynboerne har altså gjort krav på under 10 procent af de penge, som flyselskaberne skylder dem, siger Gustav Thybo.

Siden de unge Odense-drenge med blot 5000 kroner på lommen startede Flyhjælp for fire et halvt år siden, har de behandlet 115.800 sager. Sager hvor flypassager ifølge EU-lovgivningen har krav på kompensation på op til 4500 kroner, fordi deres flyafgang er blevet mere end tre timer forsinket.

Hurtigere og lettere

Det er 500 sager flere end der sidste år blev afgjort gennem Trafikstyrelsen, hvor man også kan hente hjælp, hvis flyet et blevet forsinket. Forskellen er, at det er gratis at føre sagen gennem Trafikstyrelsen.

- Det er jo op til en selv, om man vil bruge os, men der er to væsentlige årsager til, at langt de fleste vælger at bruge en professionel tredjepart som os, siger Gustav Thybo.

Flyhjælp har tre større konkurrenter på markedet i dag, som også tilbyder at indhente kompensation og eventuelt føre sag mod flyselskabet. Det er selskaberne Airhelp, Flyforsinkelse.dk og Hornskov Vindberg.

Hos Forbrugerrådet Tænk opfordrer man passagerne til selv at gøre krav på sin erstatning og eventuelt anmelde sagen via Trafikstyrelsens hjemmeside Flypassager.dk, hvis selskabet ikke makker ret.

Gustav Thybo lægger ikke skjul på, at Flyhjælp tager sig betalt, men til gengæld mener direktøren, at der er flere oplagte årsager til, hvorfor langt de fleste vælger at bruge blandt andet hans firma.

- I nogle sager det nødvendigt at bruge os. Mange af sagerne kan man ikke selv føre sagen i retten, og hvis man vælger at bruge Trafikstyrelsen, så er der meget lang behandlingstid. I andre sager går det hurtigere med os, fordi selskaberne kender os, så de vælger at betale med det samme, desuden er det også meget lettere for passageren, som ikke skal bekymre sig om sagen, når den står på, siger han.

Alene i juli og august måned forventer Flyhjælp af få 9500 nye sager - hver måned.