Enhedslisten vil sende ministre til afkøling: Lov skal forbyde Lilleholt at gå direkte fra ministerjob til bestyrelse i fynsk affaldsgigant

Tidligere klimaminister Lars Chr. Lilleholts indtræden i affaldsgiganten Marius Pedersens bestyrelse, får nu Enhedslisten til at stille forslag om afkølingsperiode, der hindrer direkte skift fra ministerpost til det private erhvervsliv.

Knap havde energi- forsyning- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) pakket flyttekasserne og forladt ministerkontoret, før det blev offentliggjort, at han indtræder i bestyrelsen i den fynske affaldsgigant Marius Pedersen A/S. Men sådan bør det ikke være, mener Enhedslisten, der nu vil stille forslag om en afkølingsperiode for afgående ministre. - Vi vil undgå, at der kan opstå interessekonflikter. En række andre lande har også karensperioder, der hindrer afgående ministre i straks at beklæde poster i det private erhvervsliv inden for det felt, de har arbejdet med som ministre, siger Christian Juhl (EL). Han var indtil folketingsvalget medlem af Folketingets præsidium og har tidligere som præsidiemedlem fremsat forslag om en arbejdsgruppe, der skal udarbejde regler for at blokere for overgangen fra ministerpost til private hverv med berøring til det tidligere ministerområde. Forslaget blev ifølge Christian Juhl støttet af et mindretal bestående af DF, SF og Alternativet. - Men på baggrund af Lars Chr. Lilleholts ageren, vil vi nu genfremsætte forslaget, siger han.

Fra ministerium til bestyrelse Få dage efter at fynske Lars Christian Lilleholt (V) havde overdraget energi- forsyning- og klimaministeriet til Dan Jørgensen (S) tog den tidligere minister imod tilbuddet om en plads i bestyrelsen for affaldskoncernen Marius Pedersen, der har hovedsæde i Ferritslev på Fyn og beskæftiger 4.700 personer i Danmark, Tjekkiet og Slovakiet.



Lars Christian Lilleholts indtræden i Marius Pedersens bestyrelse har vakt opsigt flere steder. Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, har i Jyllands-Posten givet udtryk for, at ministre ikke bør få en magtfuld stilling efter endt periode i politik. Fra politisk side vil Enhedslisten nu stille et forslag, der hindrer direkte skift fra ministerpost til det private erhvervsliv



Lars Christian Lilleholt har tidligere haft flere bestyrelsesposter i mere eller mindre private energivirksomheder - blandt andet Energi Fyn, Fjernvarme Fyn og NGF Nature Energy Biogas (tidligere Naturgas Fyn). Da han i 2015 blev udnævnt til minister trådte han imidlertid tilbage fra alle posterne.

Behov for udvalg Christian Juhl mener, at afkølingsperioden skal hindre en minister i at tænke i eller blive mistænkt for at tilgodese bestemte områder af hensyn til egne jobmuligheder eller lønnede poster efter tiden som minister. - Desuden skal en karensperiode sikre, at en minister ikke i sin nye tilknytning til en virksomhed udnytter den viden, han har fået om for eksempel en konkurrerende virksomhed i tiden som minister, siger han. Han påpeger, at den internationale økonomiske organisation OECD anbefaler sådanne karensperioder. - Der er lande, der har fra et halvt år til tre års afkølingsperiode. Hvordan en dansk ordning skal skrues sammen, vil vi have et udvalg til at arbejde videre med, siger politikeren fra Enhedslisten.

Åbenhed om løn Christian Juhl erkender, at det kan være en fordel, at politikerne på Christiansborg ikke kun lever deres liv på Borgen, men at de også har en tæt berøring med livet udenfor. - Så jeg har intet imod, at folketingspolitikere har bestyrelsesposter i det private erhvervsliv. Problemet er den direkte overgang fra minister. Desuden skal der være fuldstændig åbenhed om, hvilke poster politikere har, og hvad de får for at bestride dem, siger Christian Juhl.