Enhedslisten vil opgive politisag mod byrådsaktivister: - Vi kan godt være lidt mere tolerante

Enhedslisten opfordrer Odense Kommune til at droppe politianmeldelsen af to aktivister, der fra tilhørerpladserne kastede 1000 stykker papir ned over byrådssalen 22. maj efter vedtagelsen af en ny udviklingsplan for Vollsmose. Partiets politiske ordfører, Reza Javid, forklarer her hvorfor.

Hvorfor opfordrer I til at droppe anmeldelsen af de to aktivister?

- Det er selvfølgelig ikke en aktion, vi støtter, for den går over den grænse, vi accepterer i Enhedslisten. Men når det er sagt, er den beslutning, byrådet havde truffet om nedrivning og tvangsflytning af over 3000 beboere i Vollsmose, usædvanlig og drastisk. I den forbindelse tænker jeg, at en aktion med nogle papirstykker ikke skader nogen, og det foregik, efter beslutningen var truffet, og greb på den måde ikke ind i selve debatten.

Men hvilken interesse har du i at hjælpe de to aktivister?

- For mig gør det ikke nogen forskel, om det er unge med tilknytning til Enhedslisten eller andre unge. Jeg tænker, at vi som byråd godt kan være lidt mere tolerant. Som ved en lignende aktion i Aarhus, hvor der endda var tale om metalnøgler, uden at der blev indgivet en politianmeldelse.

Du siger selv, at I ikke accepterer den slags aktioner, hvorfor så ikke statuere et eksempel?

- Det er en politisk aktion, og der tænker jeg, at vi skal tage forbehold for det. At det er en politisk aktion og ikke en kriminel handling. Det er nogle unge, der aktionerede, efter byrådet havde taget en drastisk beslutning.

Betyder det, at du opfordrer til videre rammer for, hvad man kan gøre i en byrådssal?

- Nej, nej. Jeg er helt med på, hvordan tingene er, og vi støtter ikke den slags aktioner. Men nu er det sket, at nogle unge aktivister har gjort det af politiske årsager, og det mener jeg godt, vi kunne være mere tolerante over for.