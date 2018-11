Endelig beslutning truffet: Kæmpe gasledning til Polen skal krydse Fyn

- Det er positivt, at det også bliver muligt for Polen at udskifte kul med naturgas og i højere grad kaste sig ud i vedvarende energi, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til Ritzau .

Af pressemeddelelsen fremgår det, at der endnu ikke er truffet endelig beslutning om, hvor gasledningen præcist skal graves ned. Derfor er det endnu usikkert, hvilke landmænd og lodsejere, der vil blive berørt. Det ligger dog fast, at gasledningen vil krydse i alt 13 danske kommuner.

JydskeVestkysten har tidligere beskrevet, hvordan planerne om den kæmpemæssige gasledning, der skal forsyne Polen med naturgas fra Norge, har skabt stor opstandelse blandt landmænd i især Vejen- Varde- og Kolding-området. Landmændende frygter blandt andet, at etableringen af gasledningen vil være til stor skade for de respektive landbrug.

Indhente tilbud

På baggrund af beslutningen om at realisere gasledningen, bliver der ifølge pressemeddelelsen nu sat gang i en proces, hvor der skal indhentes tilbud på rørledninger og andre anlægsdele, ligesom der skal indhentes miljøtilladelser og afholdes borgerhøringer i de lande, som projektet påvirker.

Baltic Pipe kommer i alt til at koste mellem 12 og 16 milliarder kroner. Transporten af gas gennem Baltic Pipe begynder i oktober 2022, og Polen har forpligtet sig til at betale Danmark for at få fragtet naturgassen gennem Danmark.