Blandt de 25-35-årige er det 15 procent, som har kørt bil, selvom de måske skulle have ladet være, og 13 procent af de 36-50-årige indrømmer også, at de har været i tvivl om promillen, da de satte sig bag rattet.

Selvom de fleste danskere ifølge Rådet for Sikker Trafik tager afstand fra spirituskørsel, er tallene ikke overraskende, når de sammenholdes med en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden. I den svarer 11 procent, at de en eller et par gange inden for det seneste år har kørt bil, selvom de var i tvivl om deres alkoholpromille.

I løbet af 2018 blev flere end 6000 sigtet for at køre rundt i trafikken med for meget alkohol i blodet, og alene i juni og juli blev 1163 sigtet for spirituskørsel. Det viser tal fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Sig fra før der skænkes

Nu forsøger Trygfonden sammen med Rådet for Sikker Trafik og 72 af landets kommuner at tale til samvittigheden hos bilisternes nærmeste.

- Mange synes, at det er svært at blande sig, derfor kan det være en god ide at tænke over, hvordan man vil gribe det an, inden man står i situationen. Hvis folk for eksempel kommer i bil til en middag eller fest, så spørg dem, før I serverer første glas, hvordan de har tænkt sig at komme hjem. På den måde får man indirekte sagt, at de ikke skal drikke alkohol, hvis de har tænkt sig at køre, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

Sker det alligevel, har politiet i hele landet for tiden et ekstra øje på trafikanter, der kan tænkes at køre i påvirket tilstand.

- Der vil være kontrol i hele landet, også i forbindelse med større arrangementer såsom koncerter, byfester, motorcykeltræf etc. Og vi vil kontrollere hele døgnet, så hvis man er i tvivl om sin promille dagen efter en fest, så lad bilen stå, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.