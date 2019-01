En stor del af Fyn slap med vandskrækken

Selv om vandstanden ved Bagenkop onsdag eftermiddag steg til hele 172 cm over daglig vande og dermed blev den højeste, der blev målt i forbindelse med stormen Alfrida, lød det ikke fra Stormrådet, at Langeland havde været ramt af stormflod.

Derimod blev hele strækningen af den nordfynske kyst mellem Bogense og Kerteminde udpeget til at kunne anmelde eventuelle skader efter uvejret, der ud på eftermiddagen løjede af.

Og allerede tidligt onsdag stod det da også klart, at de varslede tal for vandstanden i Bogense ikke stod mål med de faktiske. Her konstaterede indsatsleder ved Beredskab Fyn Jesper Vestergaard, at vandet løb ind over molen i selve Bogenses gamle havn, og det sker normalt først ved 1,60 meter over dagligt vande. Derfor holdt de officielle målinger på 1,30 slet ikke.

Kort derfra - i Middelfart Kommune - nåede vandet knapt så højt op, og her mente vejformand Lars Frandsen, at kommunen slap "forholdsvist nådigt" med vandskrækken:

- Vi har mere ro på i år, fordi vi efterhånden har prøvet det før. Vi har fået lavet kvoteplaner, så vi kender de kritiske steder, og vi ved, hvor der er risiko for, at vandet løber over. Vi er bedre forberedt i år, og det har gjort vores arbejde meget nemmere, lød det, og samme forberedelse kender man i Nyborg.

Her var det - måske - sidste gang, byens vigtigste trafikåre, Havnegade, måtte spærres i forbindelse med højvande. Kommunen er næsten klar med et permanent pumpeanlæg, så der frem over bare skal trykkes på en knap, når vandet stiger. Så pumpes det fra voldgravene over i havnebassinet uden at genere trafikken.