En smule tændvæske er o.k.: Fynsk brandmand guider dig til sankthans uden brand

Beredskab Fyn forklarer i video, hvordan du laver et sikkert sankthansbål, og hvornår det er forbudt at tænde ild.

Vinden er første udfordring for bålmagerne. Hvis den er over 10,8 m/s, må der nemlig ikke tændes sankthansbål, men det er der ifølge DMI's prognose ikke udsigt til.

Fyn: Søndag aften tegner lige nu til at blive tør og tæt på vindstille - med andre ord ideelle forhold til årets sankthansbål. Beredskab Fyn fortæller i en video, hvordan man sikrer sig mod, at ilden får fat i andre ting end bålet - du kan også høre, hvad du ikke må gøre, når bålet skal tændes.

Der skal altid være 200 meter til huse med stråtag og lignende, til stakke af hø, brænde og andre letantændelige stakke og stabler, til skov, lyngklædte arealer og anden brændbar bevoksning og til større oplag af brandfarlige og letantændelige stoffer.

Du skal sørge for, at ilden ikke kan sprede sig fra bålet og videre hen ad fx græs ved bålet - det kan du gøre ved at grave et stykke jord fri rundt om bålet.

Du skal også sørge for at have noget vand i nærheden, som kan slukke ilden, hvis den alligevel spreder sig. Og så er det vigtigt, at der hele tiden er en, som holder øje med bålet, og at du slukker bålet ordentligt.