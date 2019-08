En person fastklemt: Motorvej er atter åben - men kilometerlang kø vest for Odense

OPDATERET KLOKKEN 13.02: Senest klokken 13.10 ventes de to køretøjer, som har spærret begge vognbaner, at være trukket væk, så motorvejen vestgående spor atter kan åbnes. Det oplyser Fyns Politi.

Kildebjerg: Den Fynske Motorvej blev tirsdag kort før middag spærret i vestgående retning mellem Kildebjerg Nord og Vissenbjerg (afkørsel 54), oplyser Vejdirektoratet.

Det skyldes et uheld kort efter Kildebjerg Nord. Både politi og redningsmandskab er på stedet, hvor begge vognbaner er blokeret af en lastbil og en autocamper.

Ifølge Vejdirektoratet ventes der tidligst at være ryddet op klokken 14.30, mens Fyns Politi klokken 12.15 oplyste på Twitter, at tidshorisonten er ukendt.

Et øjenvidne oplyser til Fyens.dk, at passagersiden i den ene bil ser ud til at være trykket ind. Ifølge vagtchef hos Fyns Politi Milan Holck er en autocamper kørt op i bagenden af en lastbil og har kilet sig fast under lastbilen.

Føreren af autocamperen har været fastklemt, men er uden for livsfare, oplyser vagtchefen.

Trafikanter, som kører i vestgående retning, skal køre fra motorvejen ved afkørsel 53 (Odense V), oplyser Fyns Politi. Klokken 12.50 er der dog kø cirka fire kilometer før frakørslen.

Uheldet betyder, at der også er opstået kø på Middelfartvej i vestgående retning efter Blommenslyst. Det fremgår af Vejdirektoratets live-trafikkort.

Motorvejen er åben igen ved tilkørsel 54 (Vissenbjerg).