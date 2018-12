En kvart million biler på broen: Kør over Storebælt før klokken 10 eller efter 16

Der er ikke længe til, at folk fra nær og fjern krydser landet for at komme hjem og holde jul med dem, de har kær. Biler pakket med pænt indbundne gaver og duften af julebag fylder kabinerne, mens passagerer og førere skråler med på "Driving home for Christmas".

Julen er i sandhed hjerternes og familiernes tid, men det er også en tid med køer og mange timer på vejene. Traditionen tro er juledagene blandt årets mest travle, og særligt lillejuleaften kommer mange trafikanter til at køre gennem det fynske landskab.

Søndag forventer Sund & Bælt, at 45.000 køretøjer tage turen over Storebæltsbroen, hvor flest vil køre mellem klokken 10 og 16. De fleste biler vil have kurs mod Jylland og Fyn, så specielt i den retning kommer der til at være tryk på i betalingsanlæggene på broen.

Men folkene bag billetlugerne er velforberedte på den travle juletrafik, så der ikke kommer alt for lange køer.

- Vores medarbejdere står klar i anlægget til at hjælpe vores kunder afsted på juleferie, men hvis man ønsker at komme hurtigere igennem anlægget og spare penge, så kan man bruge automatisk betaling. For der vil være ventetid i de manuelle baner, fortæller Jens Kjær Nielsen, chef for Storebælts betalingsanlæg.