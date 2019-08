En hyldest til de fynske råvarer

Tine Gudrun Petersen har stået i spidsen for Spis! Odense i fem år. Her ses hun til den traditionelle Aspargesfrokost, som afholdes om foråret, og hvor de bedste fynske aspargesavlere, restauranter og bryggerier byder på utraditionelle retter med den lækre grøntsag. Arkivfoto: Kim Rune

Madfestivalen Spis! Odense Food Festival fylder fem år. Mandag i Café Stiften fortæller initiativtager og direktør Tine Gudrun Petersen om sit arbejde med festivalen. Sidste års vinder af Schiøtzprisen, Stefano Foschi, fortæller om sit forhold til de fynske råvarer og byder på smagsprøver fra Restaurant Fynboen.

Idéen til Spis! Odense Food Festival fik Tine Gudrun Petersen, da hun var en del af en måltidstænketank, som tidligere fødevareminister Dan Jørgensens (S) nedsatte for at sætte fokus på dansk madkultur og lokale råvarer. Det er nu fem år siden, at Tine Gudrun Petersen tog initiativ til en af regionens største fødevarefestivaler, og det arbejde fortæller hun om på et Café Stiften-arrangement, der finder sted mandag klokken 16.30 på Anarkist - Beer and Food Lab på Albanigade i Odense. - Jeg oplevede, at det var meget populært med det fokus, der var på de lokale råvarer, og i en by som Odense, der huser Danmarks største koncentration af gartnerier, og som har et opland, der bugner af madhåndværkere, er det mærkeligt, at der ikke var en fejring af det lokale fødevareerhverv. Der et hul markedet, siger Tine Gudrun Petersen. - Vi har altid en tydelig fynsk fortælling i vores program, og i år har vi et øget fokus på de vilde råvarer fra naturen, tilføjer hun.

Hvad, hvor og hvornår



Dato: Mandag 26. august klokken 16.30-18.00.



Sted: Anarkist - Beer and food Lab, Albanibryggerierne, Albanigade, Odense.



Mød Tine Gudrun Petersen, direktør for Spis! Odense Food Festival, Stefano og Luciano Foschi fra Restaurant Fynboen og ølsommelier Jakob Romby.



Gratis adgang for normalpris-betalende abonnementer hos Fyens Stiftstidende.



Kamp om sponsorer En af de ting, som Tine Gudrun Petersen til stadighed arbejder med at forbedre, er, at få enderne til at hænge sammen, så Spis! Odense Food Festival kan levere gode, gastronomiske madoplevelser til en pris, hvor alle kan være med. Men der er efterhånden en del madfestivaler i Danmark og udbuddet af sponsorer er begrænset. - Det kan være svært at finde nok store sponsorer. Der findes allerede store madfestivaller i København og i Aarhus, og der er mange andre gode kulturtilag i Odense, så vi er meget glad for den støtte, vi får fra Albani og Odense Kommune. Skal Tine Gudrun Petersen pege noget, der i den grad er lykkedes i løbet af de første fire år, er det kokkekonkurrencen Schiøtzprisen. - Den er bestemt blevet en succes. Konkurrencen har søgning fra kokke på et meget højt professionelt niveau også uden fra Fyn, siger hun og nævner, at den meget roste restaurant Alkymist fra København deltager i konkurrencen i år: - Restauranten har fået gode anmeldelser alle steder fra, og vi er glade for, at de tager sig tid til at komme og deltage i vores konkurrence, som selvfølgelig har de fynske råvarer i centrum.

Prisvinder Det er dog den samme fynske kok, der har vundet Schiøtzprisen de seneste to år i træk, og til Café Stiften arrangementet på Anarkist kan du møde vinderen, Stefano Foschi, der sammen med sin bror driver Restaurant Fynboen. De to brødre kommer og fortæller om deres helt specielle forhold til de fynske råvarer. - For os handler det om at være tæt på kilden, og det her med at man kan komme ud og mærke det mellem fingrene. I de seneste år er det nærmest eksploderet med avlere og producenter, men det er stadig svært i det daglige udelukkende at bruge helt lokale råvarer, siger Stefano Foschi. - Derfor er det en gave, at vi den her ene gang om året til Schiøtzprisen kan dykke ned og udforske, hvad der bliver frembragt her på Fyn. Det er også med til at udvide min horisont, fortsætter han og indrømmer gerne, at der lidt pres på, nu hvor han skal forsvare titlen for anden gang. til Café Stiften-arrangementet serverer den prisvindende kok smagsprøver fra restauranten, som du kan skylle ned med øl fra nogle af de fynske bryghuse, når ølsommelier Jakob Romby fortæller om fynsk øl og skænker smagsprøver.