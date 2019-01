En himmel i flammer: Se læsernes billeder af den røde morgenhimmel

Fyn: Det kan for mange være svært at løsrive sig fra deres mobiltelefon og kigge ud på den virkelige verden. Men torsdag morgen var der en rigtig god grund til det på Fyn og store dele af Jylland. Og der var ikke mindst god grund til i stedet at bruge mobilen som et kamera.

Den tidlige morgensol farvede nemlig undersiden af skyerne i et utal af nuancer fra gul til lyserød og over til mørkerød, mens andre skyer hang i en mørkeblå kontrastfarve.

Det er sket flere gange denne vinter, men torsdag morgen var mere spektakulær, hvilket de mange billeder fra vores læsere også tyder på.