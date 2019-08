Tillidsmand fra tyske DB Cargos terminal i Høje Tåstrup er sigtet for at have skjult eller forvansket beviser for politiet.

Togulykken 2. januar på lavbroen ved Nyborg kostede otte mennesker i livet. Efterforskningen efter ulykken har nu ført til, at en person er blevet sigtet af Fyns Politi, skriver Berlingske.

Det drejer sig om en tillidsmand for de ansatte på det tyske togselskab DB Cargos terminal i Høje Taastrup. Torben Koch, der er advokat for tillidsmanden, bekræfter sigtelsen overfor Berlingske. Tillidsmanden skulle angiveligt have forsøgt at forvanske eller skjule papirer om sagen.

Den sigtede, der allerede er suspenderet fra arbejdspladsen, nægter sig skyldig, men har dog allerede erkendt, at han kort efter ulykken fandt den liste, hvor navnene på de medarbejdere, der kontrollerer tog, påføres. Her overstregede han navnet på den af hans kolleger, der før nytår havde haft ansvaret for læsningen og kontrollen af det godstog, der var involveret i ulykken.

- Den pågældende tillidsmand har erkendt hændelsesforløbet - at han fjernede et navn - men afviser fuldstændig, at han har haft til hensigt at forvanske eller skjule beviser i sagen. Tværtimod ville han blot rette en fejl, siger advokat Torben Koch til Berlingske.