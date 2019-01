Én alvorlig fyrværkeriskade og færre skader i alt end sidste år: - Det er absolut positivt

Det er fire færre end sidste år, hvor Ulykkes Analyse Gruppen kunne berette om 17 fyrværkeriskader på Fyn - ingen alvorlige. Også sidste år var tallet lavere end året før - 2016 - hvor det var på 24. Søren Larsen er specialansvarlig overlæge i håndsektoren på ortopædkirurgisk afdeling og har været med til at gøre status over nytårsnatten. En nat, der har været overvejende rolig for de ansatte på OUH og i resten af Region Syddanmark, fortæller han.

Én alvorlig og flest mænd

Selvom det har været en forholdsvis overkommelig nat i hele regionen, og der har været færre skader som følge af fyrværkeri end sidste år, har der dog i år været én enkelt alvorlig fyrværkeriskade - en øjenskade. Sidste år lød konklusionen på ingen alvorlige. Men de fleste er kommet hjem fra sygehuset uden, at opfølgende behandling har været nødvendig, beretter Søren Larsen, der også glæder sig over, at der igen i år ikke har været nogle alvorlige håndskader.

- Det har primært været sårskader og småforbrændinger. Vi har haft nogle øjenskader, hvor patienterne har fået en skade på øjets overflade. Det kan sammenlignes lidt med at få en hudafskrabning, siger overlægen.

Opgørelsen, Søren Larsen har været med til at lave, viser også, at det - ligesom sidste år - er mænd, der udgør den største del af patienterne med fyrværkerirelaterede skader. 10 mænd og tre kvinder. Ud af de i alt 13 tilskadekomne er to under 15 år gammel. Og igen år har halvdelen af patienterne med fyrværkeriskader været tilskuere.

Ofte opstår skaderne, fordi godkendt fyrværkeri har været defekt, folk ikke bruger sikkerhedsbriller eller holder det i hænderne, forklarer Søren Larsen.

- Der har været et par stykker, der har holdt et kanonslag i hånden, der er sprunget. De er dog sluppet med småskader, siger han.