Eksperter slår alarm i kemi-sag fra Seden: - Man har samlet alt det, der kan lave ulykker

Fyens Stiftstidende kunne fredag afsløre, at 39 ton farlig kemi tilsyneladende er forsvundet sporløst fra en erhvervsejendom i Seden.

Det er sket i perioden siden foråret 2017, hvor ejendomsselskabet Seden Ejendomsinvest overtog ansvaret for de tonsvis af kemikalier, som Printline A/S efterlod, da virksomheden gik konkurs sidst i 2016.

Ifølge flere eksperter er der dog al mulig grund til også at bekymre sig for de cirka 31 ton kemikalier, der fortsat står på ejendommen på Nordbirkvej, der ligger under 200 meter fra boligkvarteret Krogsløkkeparken.

- Man har samlet alt det, der kan lave ulykker, på ét sted, siger Carl Th. Pedersen, der er kemiker og lektor emeritus på Syddansk Universitet.

Han er særligt bekymret for de flere ton stærke syrer, som ifølge en helt ny opgørelse fra Seden Ejendomsinvest stadig står tilbage.

Ifølge opgørelsen drejer det sig blandt andet om 1000 liter salpetersyre og 1000 liter svovlsyre - begge i stærke koncentrationer.

- Hvis det for eksempel drejer sig om 1000 liter salpetersyre, så kan det udgøre en fare på flere hundrede meters afstand, hvis det slipper ud, vurderer Carl Th. Pedersen og tilføjer, at det især er alvorligt, fordi der ligger et parcelhuskvarter i nærheden.

Niels Erik Ebbehøj er overlæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital og rådgiver for Giftlinjen. Også han peger på den potentielle livsfare ved indånding af de gasser, som salpetersyren kan udvikle.

- Det siger næsten sig selv, at der er et sikkerhedsaspekt, når man har at gøre med sådan et kemilager med stærke syrer. Hvis der går ild i bygningen, kan særligt salpetersyren danne nitrøse gasser, som kan være særdeles giftig at inhalere for dem, der bor i nærheden, siger Niels Erik Ebbehøj.