Eksperter frygter budkrig om pensionsalderen: Hurtig løsning kan ende galt

To af de personer, der ved mest om pensionsalder og levealder, frygter, at valgkamp fører til forhastede regler for tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

De nedslidte skal have mulighed for at gå tidligere på pension, men det nytter ikke, at partierne skyder med spredehagl og overbyder hinanden i en valgkamp. Brug i stedet den fornødne tid til at finde en løsning på et meget kompliceret problem.

Sådan lyder rådet fra leder af Dansk Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet, Kaare Christensen, og professor emeritus Jørn Henrik Petersen, der i mange år har forsket i pensionsalder og var med i Velfærdskommissionen. Den kommission, der har banet vej for, at pensionsalderen skal stige i takt med, at vi lever længere.

- Det skaber et problem for personer, der er nedslidte fysisk eller psykisk, og den nuværende mulighed for at få seniorførtidspension rækker ikke, siger Jørn Henrik Petersen.

Alligevel kritiserer han skarpt de forslag, som partierne nu bringer frem.

- De er upræcise og ugennembearbejdede. Min frygt er, at man haster noget igennem eller kommer med så mange løfter i en valgkamp, at resultatet bliver en samfundsøkonomisk uansvarlig model eller en model, der ikke for alvor hjælper dem, der har det største behov, siger han.

Som forsker i levealder mener Kaare Christensen, at det er nødvendigt at finde en ny model.

- Ens pensionsalder for alle er ikke rimelig, for den øger uligheden. Vi har forskellige forudsætninger for at kunne arbejde længe og leve længe, siger han.