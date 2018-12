Det er et legitimt synspunkt, at den fynske velfærd er under pres, mener eksperter i offentlig økonomi.

- Staten henter bare pengene i kassen, mens kommunerne må hente dem inden for deres eget råderum. Det er jo den helt store ankesten, og det er meget velforståeligt, for sådan er politik, siger han.

Per Nikolaj Bukh mener ikke nødvendigvis, at de fynske kommuner er spændt hårdere for end andre, men han påpeger, at staten i disse år får lov at bruge flere penge, mens kommunerne må fortsætte med at rykke rundt med det, de har.

- Det er reelt og sobert, det, de skriver. Der er ikke noget urimeligt klynk i det. Hvis vi gerne vil have et godt velfærdssamfund, så er vi nødt til at sikre en rimelig udvikling alle steder i landet, og der er mennesker, der bliver tabt i velfærdssystemet rundt omkring, fordi man ikke kan møde basale velfærdsbehov, forklarer han.

Det er ikke først nu, at de fynske kommunekasser er begyndt at rasle, og ifølge Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, rejser den bemærkelsesværdige borgmesteralliance en nødvendig kritik af landspolitikerne.

Både skoler, vuggestuer, børnehaver og plejehjem er under hårdt pres i de fynske kommuner, som år for år bliver snydt, når staten finder regnemaskinen for kommunernes udligning frem.

Forskel på kommuner

De fynske borgmestre peger blandt andet på, at udligningen mellem kommunerne bliver mere og mere skæv. Det betyder, at de beløb, der overføres mellem kommunerne for at skabe lige vilkår for at levere service til borgerne, ikke stemmer overens med virkeligheden. Den kritik går Per Nikolaj Bukh med på.

- I min optik er det en bunden opgave for politikerne at få lavet om på udligningssystemet. Nogle kommuner er mere pressede, end de før har været, og den ulighed, vi havde for ti år siden, og de mønstre, der var mellem kommunerne, er anderledes i dag, forklarer han og tilføjer, at forskellen mellem det københavnske og det provinsielle serviceniveau også bliver større.

- Det skriger til himlen, når man er nødt til at nedprioritere hjemmehjælpere, og man så ser ind i nogle københavnske kommuner, hvor man har et højere serviceniveau og samtidig kan bruge et tocifret millionbeløb på at plante vejtræer, siger Per Nikolaj Bukh.