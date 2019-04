Ekspert om kravene til daginstitutionerne: - Det er helt absurd ikke at ville diskutere minimumsnormering

- Det er et område, hvor der igennem de sidste 25-30 år er sket en gradvis forringelse. Der er ingen tvivl om, at der er lidt færre voksne per børn, siger han.

Tomas Ellegaard forsker blandt andet i normeringer i daginstitutioner ved Center for Daginstitutionsforskning på Roskilde Universitet, og han forklarer, at normeringerne er blevet dårligere.

- Normeringen er dalet i takt med, at kravene er steget. Samtidig er der store forventninger til, at dagtilbuddene skal levere børn til skolesystemet, der kan mere og vil mere. Så det er virkelig, virkelig store krav og enorme forventninger, der er til dagtilbuddene, og det hænger slet ikke sammen med de normeringer, der er, lyder det fra Anja Hvidtfeldt Stanek.

Logik for burhøns

Anja Hvidtfeldt Stanek er uforstående over for den skepsis, nogle har til minumumsnormering.

- Jeg tænker, at det er helt absurd ikke at ville indføre minimumsnormering. Det er i hvert fald helt mærkeligt ikke at ville snakke om det fra politisk side. Det at forestille sig, at dagtilbuddene skal løse problematikker omkring social arv og lære børn bedre, mere, hurtigere uden at stille ressourcerne til rådighed - det er jo logik for burhøns, at det giver ingen mening, siger hun.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der for de 0-2 årige er 3,1 børn per voksen, mens der for de 3-6 årige er 6,2 børn per voksen. I de beregninger er lederne imidlertid regnet med. Og der er ifølge Tomas Ellegaard en grund til, at det kan få folk på barrikaderne.

- For 30 år siden ville det være ukontroversielt, fordi lederne indgik i det daglige liv. I dag bruger de stort set hele deres arbejdstid på administrative opgaver, siger han.

Begge eksperter peger desuden på, at der også er blevet mere kontortid for pædagogerne. De er i dag pålagt langt flere administrative opgaver end førhen.

- Det i sig selv indebærer, at der er grund til at antage, at der er mindre reel voksentid med børnene. Og der er kravet om minimumsnormering en af måderne at tackle det på, fordi det vil være med til at imødegå noget af den udvikling, som, jeg mener, er uhensigtsmæssig, siger han.