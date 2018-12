Ekspert kritiserer lov om indespærring: - Der skal i princippet en ulykke til

Det er forventeligt, at Middelfart Kommune ikke kan finde juridisk belæg for at fortsætte indespærringen af en hjerneskadet mand. Loven er nemlig skrevet på en måde, der gør det stort set umuligt, siger ekspert i socialret, der kalder loven for ufleksibel.

- Er situationen så den, at borgeren skal ud og knalde til nogen, før man igen kan lave en indespærring? Her er det korte svar: I princippet ja.

- Man kan i en periode tilbageholde en borger i sin lejlighed, men hensigten er, at man skal bruge denne periode til at finde frem til en anden, længerevarende løsning. Det må ikke blive en sovepude, at man bare låser en borger inde, for så får det karakter af et fængsel, siger Hanne Hartoft.

Selvom Hanne Hartoft ikke er bekendt med nogle tilfælde, hvor en kommune har fundet belæg til at spærre en borger inde permanent, så vil hun ikke afvise, at Middelfart Kommune lavede en korrekt juridisk vurdering, da man i sin tid godkendte indespærringen af Jonas Høj Jensen. Og samtidig kan det også forsvares, at man laver om i den juridiske vurdering, som man nu har gjort.

- Loven siger, at indespærring er noget, man gør i fængsler, eller hvis en overlæge har vurderet det er nødvendigt, for borgeren er psykisk syg. Så hvis borgeren hverken har en dom eller en diagnose, er det ikke en reel mulighed, siger Hanne Hartoft.

Det er stort set umuligt at finde hjemmel i loven til at indespærre en borger i sin bolig, sådan som tilfældet hidtil har været med den udadreagerende Vestbo-beboer Jonas Høj Jensen . Det fortæller adjunkt og underviser i socialret på Aalborg Universitet, Hanne Hartoft, der har skrevet ph.d.-afhandling om magtanvendelse.

Loven tager ikke hensyn

Hanne Hartoft forklarer, at man i magtanvendelsesloven opererer med det såkaldte mindsteindgrebsprincip. Dette siger, at man i tilfælde af magtanvendelse skal bruge den form, der er mindst indgribende i forhold til borgeren. Og her siger loven, at det mest indgribende, man kan gøre, er at spærre en borger inde.

- Man kan diskutere, hvad der er det mest krænkende: At man har døgnbemanding på en person og foretager jævnlige fikseringer, eller at man bor i en aflåst lejlighed. Men der er det samfundets vurdering, at det er mest indgribende, man kan gøre i forhold til en borger, er at sætte dem bag lås og slå. Man kan argumentere for, at det er en mærkelig vurdering, men det er sådan, loven er skrevet, siger Hanne Hartoft.

Hanne Hartoft understreger, at hun vil ikke udtale sig om indespærringen af Jonas Høj Jensen, da hun ikke har et indgående kendskab til sagen. Hun mener dog - helt generelt - at der er situationer, hvor man kan rette en berettiget kritik af lovgivningen.

- Man må sige, at vi i visse tilfælde er kommet for langt ud af den teoretiske, frihedselskende tangent. For der findes utvivlsomt nogle særlige grænsetilfælde, hvor reglerne er blevet for ufleksible og ikke rummer det nødvendige hensyn til den borger, som man ellers har til hensigt at beskytte.