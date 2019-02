Ekspert i it-sikkerhed ser gode muligheder i 5G, men: - Vi ved ikke, hvad det kan have af konsekvenser

Det er ikke uden bekymringer for sikkerheden hos en ekspert i it-sikkerhed, at 5G-netværket er kommet et skridt nærmere med regeringens handleplan. Han ser dog også muligheder i det hurtigere telenetværk.

- Det er en revolution. 5G vil muliggøre, at alt kan køre over netværket. Køleskabe, selvkørende biler og meget andet. Digitalisering er en god ting for os alle. Det giver mulighed for blandt andet at lette arbejdsgange. Det hjælper os langt.

Sådan beskriver John Foley, der har stiftet Copits - en privat, uafhængig rådgivnings- og it-sikkerhedsvirksomhed - mulighederne i et hurtigere telenetværk i forbindelse med regeringens 5G-handleplan. Han er uddannet militærteknisk- og sikkerhedsofficer med it- og cybersikkerhed som speciale og har over 30 års erfaring med it-sikkerhedsarbejde.

Derfor vækker netværket, der vil kunne erstatte wi-fi på grund af hurtigere hastighed og bedre stabilitet, begejstring hos John Foley. Der er dog ikke kun glæde at spore.

- Fra en teknisk synsvinkel kan jeg ikke få armene ned. Men det er store mængder af information, der kan flyde med 5G. Hvis nogle får adgang til det, har de adgang til verdens data. Det vil derfor også være muligt at overtage systemer, siger han.