Efterskoler efter forlig: 10. klasse skal stadig favne bredt

Et flertal i Folketinget indgik torsdag en aftale, der skal tilføre flere midler til landets erhvervsuddannelser. En af målsætningerne i aftalen er at sikre, at flere unge fra 10. klasse vælger en erhvervsrettet uddannelse. Men landets efterskoler vil stadig have friheden til selv at skabe rammerne om deres 10. klasser. - Ellers vil de unge vælge os fra, lyder det fra Efterskoleforeningen.

Siden erhvervsskolereformen trådte i kraft i 2015, er antallet af elever på skolerne faldet drastisk. I årene fra 2014 til 2017 er 27 procent færre elever startet på en erhvervsuddannelse, viser tal fra Undervisningsministeriet.

Derfor valgte regeringen sammen med Socialdemokratiet, DF, SF og De Radikale torsdag at indgå en økonomisk tung aftale, der skal styrke erhvervsskolerne med 2,3 milliarder kroner over de næste fire år. En del af pengene er fundet ved at annullere planlagte besparelser.

Partierne bag aftalen har aftalt at nedsætte en ekspertgruppe, der blandt andet skal finde løsninger på, hvordan flere unge fra 10. klasse ender på en erhvervsrettet uddannelse. Gruppen skal levere sine bud inden udgangen af 2019.

I Efterskoleforeningen har man ikke overraskende fulgt debatten om landets 10. klasser. Her hilser man aftalen velkommen, men er også forbeholden overfor planerne om at gøre 10. klasse til et springbræt til erhvervsuddannelserne.

- Vi vil gerne være med til at udvikle 10. klasse og sende flere fra 10. klasse til en erhvervsskole. Men det er værd at huske, at langt de fleste 15-16-årige har brug for et alment 10. klasses tilbud og ikke en erhvervsorienteret 10. klasse. Så hvis det på sigt bliver en slags 'forskole' til erhvervsskolerne, så vil de unge vælge 10. klasse fra. Og det vil få stor betydning for efterskolerne, hvor 10. klasse fylder 60-65 procent af økonomien, lyder det fra formand for Efterskoleforeningen Bjarne Lundager.

Det vil heller ikke være godt for de unge, understreger han.

- Flere og flere unge mistrives og har det faktisk ikke særlig godt. Derfor er 10. klasserne også et vigtigt modningsår for de unge. Hvis de ikke oplever, at 10. klasse er værd at bruge tid på, risikerer vi, at de i stedet vælger en ungdomsuddannelse, før de er klar, og derfor dropper ud igen. Det er ikke alene et nederlag for den enkelte, men også dyrt for samfundet.

Bjarne Lundager glæder sig dog over, at man med aftalen ønsker at styrke erhvervsskolerne som helhed.

- Det er al ære værd. Vi oplever meget tit, at de unge bliver skuffede, når de kommer på en erhvervsskole, så det ser vi selvfølgelig gerne, at man får kigget på, siger han.

På Oure Efterskole, der er en af Fyns næsten 100 efterskoler, har man også fulgt debatten om 10. klasserne tæt. Ifølge forstander Carsten Petersen er det vigtigt at være på forkant med den politiske udvikling. Men man bør også værne om det unikke tilbud, som et år på en efterskole er.

- Vi skal selvfølgelig hele tiden være på forkant og kigge os selv i spejlet, når der bliver talt om, hvordan man kan gøre 10. klasse endnu bedre. Men vi skal stadig have friheden til at forme det, som vi mener, er det bedst mulige skoletilbud for de elever, vi har. Det er helt unikt, at man på efterskolerne har mulighed for at arbejde med et ungt menneske døgnet rundt. Og det skal vi værne om, siger han.