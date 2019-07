Efterlyst dusør-bil fundet: Påvirket tyv kørte ind i andre bilister

En 27-årig mand fra Nordfyn blev onsdag anholdt for at have stjålet en efterlyst Volkswagen Touran. Bilens ejer har tidligere på ugen udlovet en dusør gennem avisen og i Facebook-opslag. Nu får han bilen tilbage, men formentligt med adskillige buler og ridser efter to påkørsler i Otterup. Arkivfoto: Palle Herløv