Efterlysning af 14-årig pige deles flittigt på Facebook: Men politiet har for længst fundet hende

I Facebook-opslaget står der, at pigen har været forsvundet siden søndag, og at hun sidst er set i Odense mandag omkring klokken seks om morgenen.

- Vi har haft fat i hende her i Odense i går. De sociale myndigheder har været inde over, og vurderingen er, at hun kan klare sig selv, siger vagtchefen, der ikke kan give yderligere oplysninger om pigens situation.

Gammelt opslag

Opslaget fra Missing People er 17 timer gammelt. Her beskrives pigens udseende og beklædning med en opfordring til, at informationer om hende gives videre til politiet eller Missing People, der desuden opfordrer til at dele opslaget.

Men politiet har altså ikke brug for henvendelser i sagen, der er overdraget til de sociale myndigheder.

- Det er ude af vores hænder nu, konstaterer Kenneth Taanquist.

Vagtchefen fortæller, at politiet indimellem samarbejder med Missing People. Men noget formelt samarbejde er der ikke tale om.

- De er gode til at få oplysninger delt og nogle gange også til at få folk til at stille op til at hjælpe med at eftersøge, når nogen er væk.

Missing Peoples efterlysning på Facebook er i skrivende stund delt over 6000 gange og har fået over 800 kommentarer.