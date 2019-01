Efter voldsomt togulykke: Passagerer stadig trygge ved togrejsen

Perroner og toge er fyldt torsdag formiddag. De mange rejsende er ikke nervøse for at tage toget efter onsdagens togulykke. Foto: Vibeke Volder

Fyens Stiftstidende steg torsdag formiddag om bord på toget fra Odense til Nyborg for at undersøge, hvordan de togrejsende har det med at stige på toget efter onsdagens togulykke. En togulykke, der sendte chokbølger gennem landet.

Perronen er godt fyldt, da lysene kommer til syne i det fjerne. Ind fra venstre kommer der to runde lys med lange togvogne snoende bag sig. Toget mod København afgår fra Odense station klokken 10.21 torsdag formiddag. Ligesom resten af menneskehavet på perron fire, tager Fyens Stiftstidende med på turen til Nyborg for at mærke stemningen efter onsdagens tragiske togulykke. Der er trængt i toget. De få ledige pladser bliver hurtigt fyldt op, og der går ikke lang tid, inden togulykken nævnes første gang. - Vi kører uden vogn 13 og 14 i dag. Det skyldes manglende togsæt i Fredericia efter gårsdagens ulykke, lyder det ud af højtalerne.

Efter ulykken er det fortsat udfordrende for togene at komme over Storebæltsbroen. Det har resulteret i adskillige forsinkede og aflyste toge. Foto: Vibeke Volder

- Det kan ikke ske to dage i træk Passagerne er fuldt bevidste om, hvilken tragedie der udspillede sig i går på den strækning, som mange af dem er på vej ud på. Men det skaber hverken frygt eller nervøsitet hos langt de fleste, avisen taler med. - Jeg tænker, at det næsten må være ekstra sikkert i dag. Og jeg stoler på, at de har styr på det, siger Nina Winther, der er på vej mod lufthavnen i København. Brian Broe er også overbevist om, at 'lynet ikke slår ned to dage i træk'. Alligevel tænkte han lige en ekstra gang over det, da han gik over mod toget i Odense, fortæller han. - Jeg kunne mærke, at jeg blev lidt mere nervøs, og mine ben rystede lidt, da jeg tog rulletrapperne ned til perronen. Jeg vil nok også ånde lettet op, når jeg når Korsør, for så er man forbi. Også Gitte Marcinkowska føler sig tryg ved at sætte sig ind i toget: - Det kan ikke ske to dage i træk. Det er jo 30 år siden, det skete sidst.

Brian Broe håber, at onsdagens togulykke ikke er resultatet af en menneskelig fejl. Foto: Vibeke Volder

Det kunne have været en selv - Det første tog er nu kørt ud på Storebæltsbroen, så toget fortsætter mod København, lyder det ud af togets højtalere. Toget nærmer sig Nyborg Station, og beskeden skaber tydelig lettelse hos flere passagerer. Mange af dem bekymrer sig i høj grad om de trafikale udfordringer, aflysninger og forsinkelser, som ulykken har medført. Men selvom det ikke er frygten, der fylder i DSB's tog ICE 51124 denne torsdag formiddag, så ligger ulykken stadig i baghovedet hos flere af passagererne. - Danmark er så lille, så man når at tænke, hvem man kender, der kører på den strækning. Jeg skyndte mig at forsøge at få fat i en af mine veninder, siger Simone Kirk og deler tanke med Henrik Jensen fra Ullerslev. - Man tænker, at det kunne have været en selv, siger han. Også Susanne Bours, der hopper på toget i Nyborg, skænker ulykken en tanke. Hun kørte forbi det forulykkede tog, der er bukseret til Nyborg, på vej mod stationen. - Jeg følte væmmelse, da jeg så toget. Jeg er chokeret over, at det kan lade sig gøre, og hvor hurtigt der kan ske noget. Det burde jo være sikkert at køre over Storebælt.

- Det kan ikke ske to dage i træk. Det er jo 30 år siden, det skete sidst, siger Gitte Marcinkowska, da hun bliver spurgt, om ulykken har gjort hende nervøs for at tage toget. Foto: Vibeke Volder

Håber på ændringer Det er fortsat ikke afklaret, hvad der præcist skete under ulykken. Men flere af passagererne håber, at ulykken kan være med til at sikre, at noget lignende ikke sker igen. - Jeg håber, der kommer nogle flere regler, for jeg kan ikke forstå, at et tog må køre over, når biler ikke må, siger Susanne Bours. Hun bakkes op af Nick Hansen, der ønsker, at der bliver kigget på, hvordan containere og vogne er spændt forsvarligt fast. Togpassageren Lars Haar kan ikke lade være med at tænke på, hvordan ulykken er sket. Og så er der én anden ting, der særligt fylder hos ham dagen efter ulykken. - Jeg kan ikke forstå, at man i går siger seks døde, og så hører man i morges, at det reelt er otte, siger han. Brian Broe håber til gengæld ikke, at det er en menneskelig fejl, der har været skyld i ulykken med otte omkomne. - Det ville være uhyggeligt, hvis der står en et sted og tænker 'glemte jeg nu at spænde den der'. Så jeg håber, det er et hændeligt uheld, siger han.

Nina Winther og Simone Kirk har også fuldt med i sagen om togulykken. - Jeg tænkte for fjernsynet i morges for at følge med. Det gør jeg ellers aldrig, siger Nina Winther. Foto: Vibeke Volder

Ingen synlige spor Imens de rejsende fortsætter over broen mod København, står Fyens Stiftstidendes udsendte af i Nyborg og tager Esbjergtoget tilbage mod Odense. Ulykken har skabt store forsinkelser og mange af de, der skal med, har taget turen fra Sjælland med togbus. Flere af dem fortæller, at der ikke var noget at se på broen efter ulykken. - Men det er trist at køre forbi og tænke, at nogle er omkommet der, siger Torben Reimer, da toget nærmer sig. Turen for de rejsende bliver dog kort. Lige inden Odense får de at mærke, hvordan den tragiske togulykke fortsat påvirker det danske tognetværk. - Toget kører kun til Odense. Derfra er det aflyst og skal tilbage mod København, lyder det ud af højtaleren.

Foto: Vibeke Volder

Foto: Vibeke Volder