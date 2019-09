Efter vandforurening: OUH har aktiveret kriseberedskab og hentet tusindvis af liter drikkevand

Tusindvis af liter drikkevand er transporteret til OUH, efter at hospitalets drikkevandsforsyning af ramt af coli-forurening. Læger og sygeplejersker er ekstra opmærksomme på svækkede patienter, oplyser OUH's lægefaglige direktør Kim Brixen.

- Men vi får ikke problemer med at skaffe nok drikkevand, siger Kim Brixen.

Indtil videre er det forbudt for hospitalets patienter og ansatte at drikke vandet fra hanen. Derfor er i alt 6000 liter drikkevand samt et stort antal flasker med drikkevand sendt i retning af hospitalet. Det oplyser Kim Brixen, som er lægefaglig direktør på Odense Universitetshospital.

På Odense Universitetshospital valgte ledelsen onsdag eftermiddag at aktivere sit kriseberedskab. Det skete, da Vandcenter Syd havde informeret sygehuset om, at dets vandforsyning var ramt af en forurening med coli-bakterier.

En anden coli-bakterie

I sidste uge kom det frem, at et barn fra Gislev havde mistet livet efter en infektion med en sjælden E coli-bakterie, der kan være giftig for nyrerne, og som kan føre til nyresvigt. Det er bakterien VTEC, som er sjælden.

- Det er slet ikke denne type coli-bakterie, som er under mistanke for at være i drikkevandet nu , oplyser Kim Brixen.

Foruden OUH er det blandt andet ejendomme på Sdr. Boulevard, Solfaldsvej og Ahlmannsvej, der er ramt af forureningen.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at beboere i det berørte område koger vandet, før det drikkes eller bruges til madlavning.

Vandet skal koges i to minutter, før de eventuelle bakterier er slået ihjel. Men vandet fra hanerne kan godt bruges til for eksempel håndvask, bad, tøjvask, kogning af kartofler og lignende.

Institutioner og beboere i området bliver informeret direkte.

På Vandcenter Syds hjemmeside www.vandcenter.dk kan man finde svar på de mest centrale spørgsmål omkring mistanken om drikkevandsforurening.

Vandcenter Syd afventer resultater af de opfølgende prøver, der forventes klar i løbet af torsdag morgen. Herefter ved Vandcenter Syd, om der er tale om en fejl i prøvetagningen, eller der er grund til at opretholde kogeanbefalingen.