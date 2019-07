Efter uger med regn og blæst: Nu klarer det op for de fynske attraktioner

Odense Zoo, Odense

Julie Groth, kommunikationsansvarlig Odense Zoo:

- Den første uge har været på det jævne, hverken prangende eller direkte dårlig. Det er ikke så unormalt, for det er første uge i sommerferien. Nu begynder det til gengæld at strømme ind, fordi vejret er perfekt. Det er en svær branche at være i, fordi vi er en udendørs attraktion, så vi holder meget øje med vejret. Hvis det er for varmt, tager folk på stranden og i vandland, og hvis det står ned i stænger, kommer de ikke herud. Så vi vil gerne have 20-22 grader og solskin.

- Vi har jo fået Bøgetoppen, hvor man kan komme op at gå i 12 meters højde. Og den har folk taget rigtig godt imod - det gælder alle aldersgrupper.