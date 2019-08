Efter trafikkaos på E20: Pas på - der er stadig glat ved Middelfart

Brav kamp

Søndag formiddag stiger kødannelsen på motorvejen, særligt i østgående retning.

- Der bliver kæmpet en brav kamp for at holde vejbanerne i en standard, så man kan køre på dem. Der er tre vognbaner og et nødspor, og dieselolien er blevet renset af, og der er kørt grus på. Man kan nemt komme i slinger med sin bil, hvis man kører for hurtigt, og der er altså også folk, som går rundt og arbejder derude. Så man skal altså passe på, beder vagtchefen.

De foreløbige undersøgelser tyder på, at uheldet opstod, fordi et dæk på lastbilen eksploderede.

- Der har været en bilinspektør ude at kigge på tingene, og lastbilen er også blevet undersøgt af fagfolk fra tungvognscenter syd, siger vagtchefen.