Efter togulykken på Storebælt: Pengeindsamling til efterladte

I stedet for at bruge 100 kroner på en buket blomster foreslår privat mand på Nordfyn at sende pengene til de efterladte til de dræbte ved togulykken på Storebælt.

- Ulykken har bare rørt os på samme måde som den har rørt mange andre, for vi kører allesammen med tog, og det kunne lige så godt have været os, som sad i den togvogn, siger den 67-årige initiativtager Henning Grau.

Indsamlingen er ikke sat i værk for at promovere manden bag, for han vil helst holde sig så anonym som muligt.

Togulykken skete onsdag morgen på den første arbejdsdag efter nytår, da et lyntog på vej mod Sjælland passerede et godstog på vej med tomme flasker til Fredericia. Fem kvinder og tre mænd blev dræbt i ulykken, mens 16 personer blev kvæstet. Fem af de dræbte havde bopæl på Fyn.

Derfor har han søgt og fået tilladelse til at sætte en indsamling i gang på vegne af de efterladte til ofrene for den værste togulykke i 30 år.

Indsamlingen til de efterladte for de dræbte passagerer ved togkatastrofen på Storebælt onsdag er allerede sat i værk.Den kører i princippet året ud, men når der ikke længere kommer penge ind kan den stoppes. Det er et helt igennem privat initiativ, som en privat mand på Nordfyn har sat i værk. Penge kan sættes ind på en bankkonto. Registreringsnummeret er 0756 og kontonummeret er 32 31 06 02 69. Det er også muligt at sende penge via Mobilepay på nummer 31711951.

Penge gør ingen lykke

Som mange andre danskere sad han onsdagen igennem og så billederne fra ulykken på lavbroen, og under én af de mange nyhedsudsendelser sagde han til sin kone, at han syntes, nogen måtte starte en indsamling til fordel for de efterladte til de dræbte togpassagerer.

Parret har en datter, som arbejder ved Børn & Unge i Sorg, en organisation, der hjælper børn og unge i situationer, hvor de har mistet en forælder, og hun plejer et par gange om ugen at tage toget om morgenen fra Odense for at pendle til København. Hun var dog ikke med den pågældende morgen.

- Jeg ved godt, at penge gør ingen lykke og de efterladte får ikke deres afdøde tilbage, men det er helt op til dem selv, hvad de vil bruge de indsamlede penge til, siger han.

Det, der i første omgang bare var en henkastet sætning til sin kone, endte han alligevel at arbejde videre med, og efter at have fået Indsamlingsnævnets tilladelse kunne han aftale med sin bank om en konto til formålet, mens Mobilepay går på hans private mobiltelefon.

- Pengene går stadig ind på kontoen for indsamling, og jeg kan ikke hæve på den. Pengene vil gå ubeskåret til de efterladte, siger Henning Grau.

Han ved ikke, hvem de efterladte er, så han håber, de vil give sig til kende over for de myndigheder, de i forbindelse med ulykken har været i kontakt med. Han behøver hverken navn eller adresse på dem, men blot et kontonummer, hvortil pengene skal overføres. Dertil en sikkerhed for, at det ér efterladte til de dræbte passagerer.