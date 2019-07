Efter stor eftersøgning: Politiet efterlyser ejer af cykel fundet på Storebæltsbroen

- Vi får en melding om, at en cyklist kører i østlig retning på lavbroen, og da vi kommer derud, holder der en rød racercykel på broen cirka 30-40 meter fra fastlandet. Og siden der ikke var nogen personer ved cyklen, var vi selvfølgelig bange for, at nogen var sprunget i, udtalte vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen mandag morgen.

Politiet fandt den røde racercykel parkeret op ad rækværket på broen, efter en bilist klokken 22.43 havde ringet med en anmeldelse om, at der var en cyklist på vej over broen i østlig retning.

Søger også bilist

Foruden ejeren af cyklen eller den, der har brugt cyklen, vil politiet gerne i kontakt med en bilist, der standsede på broen omkring klokken 22.40 nær det sted, hvor cyklen blev fundet.

Det var lystfiskere, der fortalte politiet om bilen, som gjorde holdt på lavbroen. Fiskerne, der befandt sig under broen, hørte nogen snakke, da bilen holdt ind til siden.

- Vi har selvfølgelig spurgt dem, om de har hørt et plask, og det har de ikke. Men der kom også mange lastbiler kørende over lige på det tidspunkt. Så hvis en hopper ud, og han lige rammer vandet samtidig med, at en lastbil kører over, hører de måske ikke det, forklarede Hans Jørgen Larsen tidligere mandag.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.