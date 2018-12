Efter sag om indespærring på Vestbo: S og SF vil give mulighed for dispensation

Historien om den hjerneskadede Jonas Høj Jensen får nu Socialdemokratiet til at opfordre børne- og socialministeren til at indskrive en dispensationsmulighed i loven for magtanvendelse, så man kan tilbageholde en borger i sin bolig permanent. SF bakker op, mens Enhedslisten og Dansk Folkeparti er imod. Ministeren kalder problematikken for et kommunalt ansvar.

- Jeg er principielt af den holdning, at man ikke må spærre folk inde, men min holdning bliver udfordret i de her helt særlige situationer, hvor folkene tæt på borgeren anser det for at være den rigtige løsning. Her mener jeg, at man skal lade den lokale vurdering vægte tungest, siger SF's handicapordfører, Kirsten Normann Andersen.

- Det er en dispensationsmulighed, som skal ligge hos ministeren. Den må kun gives i meget, meget få sager, hvor det skriger til himlen, at det er det eneste rigtige, siger Trine Bramsen.

- Det er dybt problematisk, at man ikke har en dispensationsmulighed i lovgivningen, så man i sager som denne kan give institutionerne beføjelse til at låse dørene . Det skal der selvfølgelig være mulighed for, siger Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, der har rejst spørgsmålet for børne- og socialminister Mai Mercado (K) i Folketinget.

Sagen om den svært udadreagerende Jonas Høj Jensen er så ekstrem, at man bør gøre det muligt at give Vestbo dispensation til at låse dørene permanent. Sådan lyder det fra Socialdemokratiet, der mener, at loven om magtanvendelse er "for firkantet."

Ministeren bedes redegøre for, hvordan hun vil sikre, at der i lovgivningen er dispensationsmuligheder, således at det på opholdssteder - efter aftale med forældre - bliver muligt at låse døren i tilfælde af voldsomt udadreagerende unge, som beskrevet i Fyens Stiftstidende 19.12 og 20.12 i sagen om Jonas Høj Jensen fra Middelfart.

22-årige Jonas Høj Jensen er frontallapskadet, hvilket betyder, at han er ekstremt impulsdrevet. Det betyder, at han har episoder, hvor han bliver voldsomt udadreagerende og aggressiv. Siden 2015 har han boet i en særordning på Vestbo, der er et bosted for udviklingshæmmede lidt uden for Middelfart. Her blev han placeret i en aflåst lejlighed på grund af hans udadreagerende adfærd. Den kommunale forhåndsgodkendelse af indespærringen udløb dog i 2016, og siden har Socialtilsyn Syd flere gange været på besøg på Vestbo og påtalt forholdet - senest den 3. december 2018, hvilket resulterede i et strakspåbud om at få en afklaring på situationen. Derfor har Middelfart Kommune lavet en juridisk revurdering af indespærringen, hvor konklusionen var, der ikke var juridisk belæg for at fortsætte indgrebet. Mandag den 17. december blev der låst op for Jonas Høj Jensens lejlighed.

- Jeg synes, det er et meget alvorligt skridt at tage, hvis man vil til at skabe lovhjemmel for at indespærre borgere med handicap på ubestemt tid for at forebygge ulykker. Der, synes jeg, at sporerne fra fortiden skræmmer, siger handicapordfører Jakob Sølvhøj.

Også hos Enhedslisten på modsatte fløj er man skeptisk over for det socialdemokratiske forslag.

Derfor mener Dansk Folkeparti ikke, at det er tiden til at lave øvrige ændringer.

Det er ellers ikke mere end nogle få måneder siden, politikerne senest har diskuteret magtanvendelse i Folketingets socialudvalg. Her kom man frem til en ændring af lovgivningen, som for øjeblikket er i høring. Men selvom den foreslåede lovændring blandt andet bløder op for reglerne om låsning af enkelte døre, så ændrer det ikke på, at tilbageholdelse i boligen ikke kan være en permanent løsning.

Den nuværende lovgivning om magtanvendelse siger, at man kun kan tilbageholde en borger i sin bolig i en tidsbegrænset periode.I løbet af 2018 har Folketingets socialudvalg revurderet loven. Man vil eksempelvis give tilladelse til at aflåse en yderdør, hvis den fører direkte ud på en trafikeret vej. Aftalen ændrer ikke på, at man ikke kan tilbageholde en borger i sin bolig på ubestemt tid. Lovudkastet er for øjeblikket i høring. Den forventes at blive indstillet til politisk vedtagelse i starten af 2019.

Et kommunalt ansvar

Fyens Stiftstidende ville gerne have interviewet den fynske børne- og socialminister Mai Mercado om problematikken, men det har ikke været muligt. Avisen har dog fået tilsendt et følgende skriftlige svar fra ministeren:

- Vi har tidligere på året landet nogle gode aftaler med alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten om revision af magtanvendelsesreglerne. Her var alle partierne enige om en god balance mellem respekten for den enkelte og kommunernes adgang til at gribe ind i borgernes selvbestemmelsesret for at sikre den nødvendige omsorg. De kommende regler er altså et udtryk for et godt og meget bredt politisk kompromis.

Mai Mercado uddyber endvidere, at selvom hun er meget berørt af den konkrete sag om Jonas Høj Jensen, så er det et kommunalt ansvar, at han får den rigtige hjælp.