Bilister, der dagligt krydser Storebæltsbroen for at arbejde på den anden side af bæltet, vil fra 2021 slippe billigere for at køre over broen. I hvert fald, hvis regeringen og Dansk Folkepartis infrastrukturudspil gennemføres. De borgerlige partier vil øge det særlige pendlerfradrag for at køre over broen, så en typisk pendler årligt vil spare 2.250 kroner, viser beregninger, som fyens.dk har fået fra Finansministeriet.

I dag er det årlige fradrag for en pendler typisk 12.400 kroner, og det øges med regeringens forslag til 14.650 kroner. Forslaget kommer i kølvandet af, at de samme partier vil trække 7,9 milliarder ud af brokassen til at betale for nye veje, togskinner og anden infrastruktur frem til 2030. Samtidig slås fast, at der ikke vil ske yderligere nedsættelser af den almindelige takst på Storebælt udover de allerede vedtagne, da økonomien ellers vil skride under den kommende Femern-forbindelse til Tyskland og den Kattegatbro mellem Jyllland og Sjælland, som partierne også drømmer om.

Politikerne er bekymret for, at for mange bilister vil undlade at køre på de to nye brugerbetalte forbindelser, hvis det bliver billigere at køre over Storebæltsbroen. Den bekymring behøver de ikke på samme måde at have i forhold til pendlerne, der typisk bor i nærområderne til Storebæltsbroen. Desuden koster det ikke ret meget at give rabat til de forholdsvis få, der pendler over broen.