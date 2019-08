Efter bandekonflikten: Politiet vil bryde bandernes fødekæde og stoppe rekruttering af unge

Politiet på Fyn har efter adskillige skyderier mellem stridende grupperinger sat flere initiativer i gang for at holde parterne fra bandekonflikten i kort snor og stoppe tilstrømningen af nye bandemedlemmer. Der er særligt fokus på de helt unge i laveste del af bandernes fødekæde.

Selvom Fyns Politi i juli fortalte, at bandekonflikten i Odense er afblæst, kører der fortsat en massiv indsats mod de stridende grupperinger og deres rekruttering blandt helt unge hang arounds.

Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) til Folketingets retsudvalg, efter udvalget har bedt ministeren kommentere en artikel om konflikten på Fyens.dk og desuden redegøre for den forebyggende indsats hos Fyns Politi.

- Det er afgørende, at politiet følger udviklingen i bandemiljøet tæt og iværksætter de nødvendige tiltag for at bekæmpe bandekriminalitet. Derfor er jeg også tilfreds med, at politiet udfører målrettede politiindsatser i området og har taget en række initiativer for at genskabe trygheden, lyder det blandt andet i det skriftlige svar fra ministeren.

Hækkerup henviser til en udtalelse fra Fyns Politi, der fortæller om visitationszone og den skærpede strafzone, som politiet tog i brug for at holde de stridende parter i skak i årets første måneder. Siden har politiet arbejdet på at registrere medlemmerne af de rivaliserende bandegrupperinger og afskære dem fra at få nye medlemmer.