Efter afsløringer: Politianmeldt entreprenør går konkurs med flere firmaer, men fortsætter i andre

Ægteparret Pia Bolander Andersen og Ole Mørk Andersen er gået konkurs med flere virksomheder, siden Fyens Stiftstidende begyndte at skrive om deres indlogering af en større gruppe polske arbejdere tæt på et potentielt farligt kemikalielager. Parret fortsætter dog med at drive flere virksomheder - endda med samme navn som ét af de firmaer, der er gået konkurs.

Virksomhederne Årslev Entreprenørforretning og Årslev Fiber, som ægteparret Pia Bolander Andersen og Ole Mørk Andersen står bag, er nu begge blevet taget under konkursbehandling.

Det viser Fyens Stiftstidendes gennemgang af det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret).

Skifteretten i Odense afsagde den 12. februar konkursdekret mod selskabet Årslev Fiber, og præcis en måned efter - tirsdag den 12. marts - kom turen så til Årslev Entreprenørforretning, som er det navn, der figurer på virksomhedernes arbejdstøj og biler. Forud for konkursen har virksomheden dog skiftet navn til Byggeri Øst, så man er nødt til at kigge lidt dybere ned i CVR-registret for at finde ud af, at det i virkeligheden er Årslev Entreprenørforretning, der nu er begæret konkurs.

Konkurserne kommer, efter Fyens Stiftstidende har afsløret, hvordan Årslev Entreprenørforretning har haft en større gruppe polske arbejdere indlogeret ulovligt i en erhvervsbygning i Seden i det nordøstlige Odense tæt ved et lager med potentielt farlige kemikalier.

Efter at vi kunne dokumentere, at et kommunalt tilsyn var blevet taget godt og grundigt ved næsen i forbindelse med en kontrol af forholdene på stedet, valgte Odense Kommune at melde sagen til politiet.