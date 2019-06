Efter TDC-nedbrud: Telefoner hos politi, lægevagt og brandvæsen er oppe at køre igen

"Vi har rettet den fejl, som har gjort, at nogle kunder ikke har kunnet foretage og modtage opkald i et par timer her til aften. Alt virker igen. Vi beklager meget de gener, det har medført for vores kunder." Skriver TDC Erhverv omkring klokken 20.30 på Facebook.

Tirsdag aften var et nedbrud hos TDC skyld i, at man ikke kunne komme i telefonisk kontakt med hverken politi, sygehuse eller brandvæsen i hele Region Syddanmark.

"Vores mobiltelefoner virker nu igen. Baggrunden var et nedbrud på TDC's netværk. Til orientering for alle og hav en fortsat god aften," skrev Sydjyllands Politi på Twitter ved 20-tiden.

Hos både Sydjyllands Politi og TrekantBrand lyder meldingen, at telefonerne igen er oppe at køre.

Vores mobiltelefoner virker nu igen. Baggrunden var et nedbrud på TDC's netværk. Til orientering for alle og hav en fortsat god aften. Vagtchefen. #politidk

Flere nedbrud hos TDC

Det er ikke mere end tre uger siden, at flere hundrede patienter i løbet af en weekend ikke kunne komme i kontakt med regionens lægevagter, hospitaler og 112.

Et nedbrud, der satte regionens kriseberedskab i gang, så patienterne trods alt kunne få den bedst mulige behandling.

Nedbruddet både i weekenden 18.-19. maj og tirsdag aften betød, at patienterne skulle møde op fysisk ved lægevagten i stedet for at ringe. Derudover havde de ikke mulighed for at komme i kontakt med hverken sygehusene eller 112.

På trods af den kritiske situation, der opstod i weekenden 18.-19. maj, var regionen ikke klar til at opsige deres aftale med TDC. Tirsdag aften skete så endnu et nedbrud, der resulterede i, at borgere hverken kunne komme i kontakt med sygehuse, lægevagt, brandvæsen eller politi.

Nedbruddet tirsdag aften var dog af noget mindre omfang, og efter blot en times tid melder både Sydjyllands Politi og TrekantBrand, at telefonerne igen er oppe at køre.