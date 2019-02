Falsled Kro har siden 1970'erne været et gastronomisk fyrtårn på Fyn, og efter Kasper Tind Hasse har overtaget rollen som køkkenchef, er de danske madanmelderes begejstring for den sydfynske kro ikke blevet mindre. Men en michelinstjerne må kroen fortsat kigge langt efter. Arkivfoto: Kim Rune.

Selvom det med tidligere køkkenchef Per Hallundbæks ord er "en gåde", hvorfor flere danske restauranter ikke har fået en stjerne i Michelin-guiden, er han sikker på, at der om et år vil være samme hype og spænding om de bedste fynske restauranter op til uddelingen af stjerner.

Aarhus/Fyn: Det blev heller ikke i 2019, Fyn fik sin første Michelin-bestjernede restaurant. Selvom især Falsled Kro gennem flere år har været talt op til en stjerne forud for den årlige afsløring, må kroen fortsat nøjes med den "tallerken", som den fik i Michelin-guiden for to år siden. Det er skuffende. Og det er en gåde, hvorfor både Falsled Kro og andre danske restauranter, som laver lige så god mad, som stjernerestauranter rundt om i Europa, bliver forbigået af Michelin. Det mener tidligere køkkenchef på Falsled Kro Per Hallundbæk, som ikke desto mindre forudser samme hype om de fynske restauranter, når Michelin om et år igen offentliggør, hvem der har fået stjerner. - Er der nogen grund til at være skuffet, for Michelin har jo ikke lovet nogen stjerner til fynske restauranter? - De lover jo ingenting, det har de aldrig gjort. Men jeg synes, der er en grund til at være skuffet, og endnu mere synes jeg, det er så uigennemsigtigt, hvad der skal til for at få en stjerne. - Jeg vil godt lægge hånden på kogepladen og sige, at jeg tror ikke, der var nogen madanmeldere, der havde hørt om den. Og det er jo bare flot, at de har fået en stjerne. - Jeg aner ikke engang, hvor gammel den restaurant er (Alouette begyndte i maj 2018, red.). Der skal jo være et kontinuerligt niveau over år, og det synes jeg i hvert fald, man må sige, der er på en del af de restauranter, som i vores verden var i spil til en stjerne. Og der må jeg jo sige: Falsled Kro. - Der var jo en lille ændring på Fyn, nemlig at Vår (i Odense, red.) fik en "plate" (en tallerken betyder ifølge Michelin-guiden, at restauranten serverer god og veltillavet mad af friske ingredienser, red.). Falsled og Pasfall havde en i forvejen, og den beholdt de.

Det er ikke en del af strategien for det nye samarbejde kaldet Gastro Fyn, at der skal arbejdes for at få michelinstjerner til Fyn. Men det ville være rart at have en, siger Per Hallundbæk, der tidligere var køkkenchef på Falsled Kro. Arkivfoto: Vibeke Volder

- Når vi i dag sidder og ærgrer os, så er det vel dybest set, fordi I - og vi, medierne - har talt fynske restauranter op til nogle stjerner, som det kun er Michelin, der har magt over? - Det er rigtigt, men det er jo ikke kun os på Fyn, der har talt om - og nu siger jeg Falsled Kro igen, fordi det er den, alle andre restaurantanmeldere havde en mening om, at den skulle have (en stjerne, red.) qua mange års højt niveau. - Når jeg har spist på et- og tostjernede restauranter rundt omkring i Europa, så tænker jeg altid: Hvorfor er det, vi ikke får? Fordi vi laver i hvert fald lige så god mad.

- Det kunne være rart at have den stjerne - Hvad ville det have betydet for det nye Gastro Fyn-samarbejde, hvis der var kommet michelinstjerner til Fyn? - Det ville i hvert fald have betydet, at vi kunne bryste os af at have en stjerne, men det er ikke det, samarbejdet er lagt an på. - Så det gør ikke nogen negativ forskel, at der ikke kom nogen stjerner? - Nej, det synes jeg overhovedet ikke, det gør. Vi har jo en strategi og en plan for, hvad vi vil med Gastro Fyn, og det er helt uafhængigt af, om vi har en stjerne eller ej. Den kunne også være faldet til Lieffroy, og de er ikke med i samarbejdet. Det er ikke en del af strategien, men det kunne bare være rart at have den. - Skal vi så gennem det samme igen næste år? - Ja, så starter det hele en gang til. Og der vil sidde nogle marketingmennesker nede i Paris, som tænker: Hold kæft, hvor er vi gode! Fordi det er jo det, de gør. De forstår at lave en hype om det her. - Og her tænker du for eksempel på de billeder, de poster fra de forskellige restauranter, de har været på? - Ja, for eksempel. Nogle af de billeder, de har postet fra Falsled, det var så tilsendte billeder fra min tid dernede. Men de er gode til det, og de er jo et uafhængigt firma, som kan uddele deres stjerner, som de har lyst til. Men jeg synes, det bliver lidt utroværdigt med dem, der gennem årene ikke har fået, og dem, der ikke fik denne gang. Og ikke kun på Fyn, men også i København. - Som for eksempel at det er underligt, at Søllerød Kro kun har en stjerne? - Ja. Og hvorfor har Mielcke & Hurtigkarl (på Frederiksberg, red.) aldrig fået? Det er en gåde.