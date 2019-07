E-cigaretfirma anmeldt for ulovlig reklame: - Det vil vi ikke finde os i - vi går rettens vej

Smoke-It-direktør vil gå rettens vej, for at finde ud af om et e-cigaretfirma må hedde det samme i en fysisk butik og på nettet. Foto: Pia Pagaard M. Madsen

At forbrugerombudsmanden har politianmeldt e-cigaretfirmaet Smoke-It for at reklamere ulovligt på nettet, vil direktør Jens Andersen ikke bare finde sig i. Han vil have domstolenes vurdering. Han mener nemlig, at fortolkningen af reglerne er helt forkert, og han siger at hele branchen bakker ham op.

Danmark: Det er ulovligt at reklamere for e-cigaretter på nettet, og derfor har forbrugerombudsmanden politianmeldt e-cigaretfirmaet Smoke-It, der har fysiske butikker i blandt andet Odense, Svendborg, Esbjerg, Kolding, Horsens, Vejle, Aarhus og Randers. Forbuddet mod reklamer for e-cigaretter gælder alle steder, også på nettet, slår forbrugerombudsmanden fast på sin hjemmeside og tilføjer, at Smoke-It, der sælger e-cigaretter, har reklameret for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere på nettet. Det er ulovligt. Det vurderer Forbrugerombudsmanden, som derfor har politianmeldt Smoke-It for at overtræde forbuddet mod reklamer for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere. Det vil Smoke-Its direktør Jens Andersen ikke bare finde sig i, så han vil gå videre med sagen til domstolene. - Jeg er helt uenig i forbrugerombudsmandens fortolkning af lovgivningen, og alle, jeg har talt med i branchen, bakker op om, at det er forkert. Derfor vil jeg gå rettens vej og få en dommers ord for, hvad der er rigtigt i den her sag, siger Jens Andersen.

Ikke tilladt Forbrugerombudsmanden skriver på sin hjemmeside, at det ikke er tilladt at reklamere for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere ved at fremhæve, anprise eller på anden måde promovere e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med salgsfremmende udsagn. Reklameforbuddet gælder alle steder, for eksempel på en forhandlers hjemmeside og sociale medier. Forbrugerombudsmanden vurderer, at Smoke-It har reklameret for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere på sin hjemmeside www.smoke-it.dk ved at have salgsfremmende billeder og udsagn med positivt ladede vendinger og anprisninger, der promoverer produkter, der bliver solgt på hjemmesiden, for eksempel ved udsagn som "Mix 3 stk, 20 procent off" og "Køb 20 stk: Spar 10 procent". Forbuddet mod at reklamere for e-cigaretter gælder også brug af navne og logoer på nettet, der indeholder e-cigaretter eller associerer til e-cigaretter.

Afventer politianmeldelsen - Jeg afventer lige politianmeldelsen, for jeg har ikke fået besked fra politiet endnu. Men så er jeg parat til at gå rettens vej, og det kan jo nok tage et år, før der kommer en retssag, siger Jens Andersen, der endnu ikke har taget stilling til, om han vil anke sagen videre, hvis han taber i retten. Jens Andersen mener, at en internetbutik også er en butik, og derfor giver det ingen mening, at han må reklamere i den fysiske butik og ikke på nettet. I hans optik, så kunne han ændre navn på nettet til Fidilihut, eller Doktor Smoke-It, som han og medarbejderne har joket lidt med undervejs i sagen. - Hvis Smoke-It skal hedde noget andet på nettet, så vil det da forvirre folk. Vi har jo kunder, der kommer i den fysiske butik, der så senere vil handle hos os på nettet, og hvis vi skal hedde noget andet der, så giver det ingen mening, siger han og fortæller, at han længe har været i dialog om reglerne, som han mener er forældede. Og en af de ting, han ikke vil rette ind efter, er navnskiftet på nettet. - Vi har en advarsel, der kommer op, når man besøger vores hjemmeside, hvor kunden skal bekræfte at vedkommende er 18 år, og der advares om, at der vil komme reklamer, så det er jo efter bogen, siger Jens Andersen. Han tilføjer, at det vist ikke er sidste ord, der er sagt i den her sag. - Jeg er blevet kimet ned af journalister i dag, men jeg er ved godt mod. Jeg mener virkelig, at vi har en rigtig, rigtig god sag her, siger Jens Andersen.