- Vi fandt ud af, at det her med madspild er et stort problem i hele verden. Alene i Netto smider man faktisk 30 ton grøntsager ud hver dag, fortæller Dennis Albjerg Elian.

Deres projekt går i al sin enkelthed ud på at undersøge avocadoer ved hjælp af et lydapparat og dermed afsløre, om avocadoen er moden. Det vil kunne minimere madspild fra netop denne grøntsag, der på den måde undgår at blive trykket på og ødelagt. På sigt er ambitionen, at metoden også skal kunne bruges på andre bløde grøntsager og frugter.

- De elever, der er med i Unge Forskere oplever, at deres idéer kan omsættes til handling i den virkelige verden. De får en unik mulighed for at fordybe sig og få sparring fra de dygtigste fagfolk. På den måde oplever eleverne, at deres faglighed når nye højder. Og måske vinder de den helt store præmie, siger hun.

Konkurrencen vil danne basis for, at mange af eleverne senere vælger naturfagsvejen, mener programleder for Unge Forskere, Katrine Bruhn Holck.

Eleverne har på dagen deres egen stand, hvor de skal medbringe en videnskabelig plakat og holde en præsentation for en dommerjury. Juryen bedømmer blandt andet elevernes naturvidenskabelige arbejdsproces og deres evne til at formidle og perspektivere.

Kan blive årets Unge Forsker

Region Syddanmark har lavet en handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019. I den står beskrevet, at der er behov for flere unge med interesse og uddannelse inden for science, teknologi, ingeniørfag og matematik - de såkaldte STEM-fag. Mødet mellem Unge Forskere-deltagerne og politikerne skal styrke politikernes baggrund for at vurdere, hvad der virker, og hvad kommuner og region kan gøre for at løfte STEM-området.

- Det er fantastisk at få lov til at vise politikerne, hvad naturfagsundervisning også kan være. Gennem mødet med de unge forskere får politikerne en enestående mulighed for at opleve, hvad der får de unge til at engagere sig, siger administrerende direktør i Universe Science Park, Torben Kylling Petersen.

Hvis de tre elever fra Odense slipper gennem dommerjuryens nåleøje, kvalificerer de sig til den store, nationale finale i april, hvor årets Unge Forsker 2019 kåres. Det sker d. 28. - 30. april ved Science Expo i Bella Center, København, hvor i alt 100 junior- og seniorprojekter fra hele Danmark er i konkurrence.