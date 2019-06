Hvis prisen på cigaretter bliver sat op, rammer det ressourcesvage danskere hårdest. Det er nemlig de ressourcesvage, der ryger mest. - Mange vil gerne stoppe med at ryge, men det er de ressourcestærke, der har lettest ved at gøre det, siger Kræftens Bekæmpelses ekspert på området.

- Det, tror jeg heller ikke, der er andre, der gør. Folk ryger, hvis de vil ryge. Det er ikke et spørgsmål om penge, fortsætter han og tilføjer, at han betaler over 100 kroner for en pakke i Norge, hvor han normalt arbejder.

Køn og alder: I alt oplyser 16,9 % af den voksne befolkning, at de ryger dagligt. I alle aldersgrupper er der en større andel blandt mænd end blandt kvinder. De største andele ses i aldersgrupperne 45-54 år og 55-64 år for både mænd og kvinder.Uddannelse: Der ses en meget klar sammenhæng mellem højest gennemførte uddannelsesniveau og andelen, der ryger dagligt. Andelen er markant større blandt personer med grundskole som højest gennemførte uddannelsesniveau (25,4 %) end blandt personer med en lang videregående uddannelse (6,7 %). Erhvervsmæssig stilling: Forekomsten af personer, der ryger dagligt, er markant højere blandt førtidspensionister (34,3 %), arbejdsløse (27,8 %) og andre uden for arbejdsmarkedet (27,1 %) end blandt beskæftigede (15,8 %). Samlivsstatus: Forekomsten af personer, der ryger dagligt, er højest blandt enlige (separerede, skilte) og lavest blandt gifte. Region: I forhold til landsgennemsnittet er der en større andel i Region Syddanmark (18,7 %) og Region Sjælland (18,4 %), der ryger dagligt. I Region Midtjylland (15,7 %) og Region Hovedstaden (15,9 %) er andelen mindre. Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2017, Sundhedsstyrelsen

Afgift rammer skævt

Det er en velkendt problematik, at afgifter på cigaretter rammer dem, der ikke har alverden, hårdere end dem, der tjener godt. Det handler ikke bare om, hvem der har råd til at betale, men også om, hvem der overhovedet ryger.

- Der er en kraftig social ulighed i rygning. Statistikken viser meget tydeligt, at jo mere ressourcestærk, man er, jo mindre er sandsynligheden for, at man ryger. Og vi taler om ressourcer i bred forstand - ikke bare indkomst, siger projektchef for tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse, Niels Them Kjær.

Den Nationale Sundhedsprofil, som Sundhedsstyrelsen udgiver hver fjerde år, har et helt afsnit dedikeret til rygning, og den taler sit klare sprog. I den seneste rapport fra 2017 fremgår det, at 6,7 procent af folk med lange, videregående uddannelser ryger dagligt, mens tallet er hele 20,6 procent hos dem, der har en kort uddannelse. Allerhøjest er tallet hos dem, der har grundskolen som eneste uddannelse - her er det mere end hver fjerde, der ryger dagligt.

- Der er mange, der på et tidspunkt får et ønske om at droppe cigaretterne. Typisk sker det, når man får børn. Ønsket er faktisk lige stort hos dem med korte uddannelser som hos dem med lange, men det er typisk de velstillede med lange uddannelser, der har lettest ved at føre rygestoppet ud i livet, siger Niels Them Kjær, som tilføjer, at det også hænger sammen med, hvor udbredt rygning er på arbejdspladsen:

- Det er klart, at det betyder noget, hvis man sidder i en skurvogn med andre, der ryger, frem for at sidde på et kontor hvor man ikke må ryge. Rygning smitter.