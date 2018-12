Dyrere at køre over Storebælt, når du betaler kontant eller med kort

Priserne holdes i ro for trafikanter, der betaler med Brobizz eller nummerpladegenkendelse. For andre bilister vil det fra januar være 51 kroner dyrere at køre over broen.

Storebælt: Det kaldes sjældent en prisstigning, når prisen for en vare hæves, og Sund & Bælt Holding bruger heller ikke det ord. Men resultatet af "reguleringen" pr. 1. januar 2019 er det samme: Det bliver dyrere at køre over Storebæltsbroen, hvis du betaler kontant eller med kort.

Det oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse tirsdag. Prisen for en tur over broen i en almindelig personbil stiger næste år fem kroner til 245 kroner, mens det for en personbil med anhænger vil koste 370 kroner.

Fordelen ved at betale med en Brobizz eller ved hjælp af nummerpladegenkendelse bliver derfor endnu større, for bilister, som er tilmeldt Brobizz eller Paybyplate, slipper, ligesom i år, med 193,80 kroner for en tur over broen.

I forbindelse med den prisnedsættelse på 15 procent, som trådte i kraft 1. januar i år, blev det besluttet, at den lavere pris kun skulle gælde trafikanter, som betaler med et af de to automatiske systemer. Det skal sikre en effektiv afvikling af trafikken og forhindre kø ved betalingsanlægget ved Halsskov.

Ifølge Sund & Bælt bruger 75 procent af trafikanterne på Storebæltsbroen enten Brobizz eller Paybyplate.