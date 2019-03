Dyr tur hjem: Fynske taxature bliver meget dyrere til jul

Taxa Syd, som har afdelinger i de fleste fynske byer, har besluttet at benytte en mulighed i den nye taxalov til at hæve taksterne betragteligt fra den 24. til og med den 26. december, nytårsaftensdag og 1. januar. Det samme har de fleste andre store taxaselskaber i Danmark valgt at gøre. Taxa Syd dækker Fyn, Kolding og Fredericia.

Gulerod

Administrerende direktør hos Taxa Syd, Tadzodin Kazami, har ingen skrupler over at hæve priserne for selskabets hyrevogne.

- For første gang har vi mulighed for at tage lidt ekstra for kørsel i juledagene og til nytår, hvor alle andre gerne vil blive hjemme og hygge sig. På den måde kan vi give vores chauffører lidt ekstra i løn, og dermed håber vi, at flere chauffører vil være på gaden omkring jul og nytår. Det har ellers ikke været nemt for os at få nok til det.

Tadzodin Kazami afviser, at de højere takster vil få flere til at tage deres egen bil, selv om de måske har fået for meget at drikke til at kunne køre.

- Det tror jeg ikke. I forvejen står vi med en opgave nytårsaften, som vi overhovedet ikke magter. Folk bliver jo lykkelige, når de får en taxa, selvom de har ventet halvanden time på den. Måske kan vi få flere chauffører til at arbejde nytårsaften, hvis vi kan lokke med den gulerod, at de får lidt mere i løn, siger han.