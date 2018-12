Dumpet i kontrol: Rengøringen på OUH halter stadig efter i smitteområder

Odense Universitetshospital dumper den ene af de to undersøgelser i den halvårlige rengøringskontrol, der netop er foretaget. Direktøren ærgrer sig, men mener, at udsvinget skyldes marginaler.

Vi har hørt det før. Nu kommer den igen. Rengøringen på Odense Universitetshospital halter fortsat bagefter, viser den seneste kontrol. Sygehuset ikke har bestået den ene af de to undersøgelser af rengøringsstandarderne, som er en del af den halvårlige rengøringskontrol. Kontrollen er delt i to, hvor den ene undersøgelse vurderer kvaliteten af den generelle rengøring, og den anden undersøgelse kontrollerer rengøringen i udvalgte områder, hvor det er sandsynligt, at der kan forekomme smitte. Det er sidstnævnte undersøgelse, som Odense Universitetshospital ikke har bestået ved den seneste kontrol i efteråret 2018. - Vi er rigtig ærgerlige over, at vi ikke består. Vores patienter skal forvente at møde rene rammer, når de kommer på OUH, og vi har gjort meget for at komme helt i mål, men det er desværre ikke lykkedes, siger Torben Hedegaard, der er direktør på OUH. Han har svært ved at svare på, hvad der helt præcis gør, at Odense Universitetshospital fortsat ikke lever op til kravene på rengøringsområdet. - Der er et meget højt ambitionsniveau på de her kontroller, og det er marginale ting, vi falder igennem på. Det er ikke noget, der har konsekvenser for patientsikkerheden, siger Torben Hedegaard og fortæller, at nogle af de ting, de er faldet igennem på, er støv på scannere, rør og hylder.

Af undersøgelsen fremgår det, at de øvrige sygehuse i Region Syddanmark - Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus, samt Psykiatrien i regionen - alle har bestået begge dele af kontrollen. Kontrollen laves ved at vurdere, hvor mange af sygehusets lokaler, der består rengøringskontrollen. I den del af kontrollen, som OUH ikke bestod, har de øvrige sygehuse scoret en godkendelsesprocent på henholdsvis 93, 96, 95 og 98 procent. Til sammenligning har OUH en godkendelsesprocent på denne del på 88,6. Sundhedsudvalgsformand i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen, mener netop også, at hvis de andre sygehuse kan, så skal OUH også kunne. - OUH er det eneste sygehus, der bonner ud, men det er også det største og mest specialiserede, siger han og fortæller, at heller ikke han kan forklare, hvorfor OUH ikke består begge undersøgelser, når de øvrige sygehuse gør. - Det beder vi så OUH om at redegøre for over for Sundhedsudvalget. For når de andre kan, hvorfor kan OUH så ikke?, siger han. Torben Hedegaard fortæller, at de følger de øvrige sygehuses processer omkring rengøring, og at de ifølge ham gør meget de samme ting. - Men havde jeg fuldstændig klare svar på, hvorfor der er en forskel, så bestod vi også. Men de svar har jeg ikke, siger han.

Begge mener, at det også handler om, at kravene til rengøringen er markant større nu, end de var tidligere, og Poul-Erik Svendsen anfægter ikke Torben Hedegaards forklaring om, at det dårlige resultat skyldes marginaler. - Det tror jeg gerne, at det er, men det er ikke en undskyldning for, at det ikke er i orden, siger Poul-Erik Svendsen og fortæller, at han mener, at regionen har gjort det, de kunne, for at få sygehusene til at få rengøringsniveauet op. Det største skub fra regionens side er, ifølge ham, de halvårlige kontroller, som lægger pres på sygehusene. -Jeg synes, vi har sat pæn turbo på - specielt inden for de sidste tre år. Så kan man spørge, om vi skulle være startet med det tidligere? Der er mange ting, der skal prioriteres på sundhedsområdet, og nu er vi langt hen ad vejen lykkedes med hygiejneområdet. Nu skal vi bare have OUH helt med, siger han. Hos Poul-Erik Svendsen er meldingen klar. Han forventer, at OUH består begge undersøgelser til den næste halvårlige kontrol - et mål, som han også mener, er realistisk. Samme mål har Torben Hedegaard, men vendingen er knap så skarp. - Jeg håber meget på, at det vil lykkes os at bestå kontrollen ved de kommende målinger. Jeg kan ikke give nogen garantier, men jeg mener, det er realistisk.