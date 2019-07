Drone-tyveri for et år siden: Butiksindehaver glad for at få sagen for retten

Kim Nannestad, indehaver af RC Kongen i Søndersø, er glad for, at seks personer nu er sigtet for tyveriet i hans butik i maj 2018, og har taget imod Fyns Politis undskyldning for at have begået fejl.

Han kom pludselig i mediernes centrum op til valgkampen og fik politisk opbakning fra daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i sin kritik af Fyns Politi, som havde henlagt en sag fra maj 2018 om tyveri af droner i hans forretning RC Kongen i Søndersø. Videobilleder var der masser af fra tyveriet, og de otte formodede gerningsmænd var let genkendelige, men det var først efter folketingsvalget, at han fik besked om, at seks personer nu er sigtet i sagen og formentligt får et retsligt efterspil senere på året. - Fyns Politi kontaktede mig efter valget og kom ud til mig, hvor de undskyldte og beklagede, at sagen var blevet henlagt, fortæller Kim Nannestad, indehaver af RC Kongen i Søndersø. Hele sagsforløbet blev gennemgået for ham, siden han den 24. maj 2018 havde tyveriet af droner for godt 31.000 kroner. Det blev først opdaget en uges tid senere, da der kom ordrer på netop den slags droner, som burde have været på lager, men ikke var det. Ved at gennemgå videoovervågningen kunne Kim Nannestad se, hvordan de otte mænd havde stjålet dem, mens personalet var optaget af noget andet. - Jeg er glad og taknemmelig over, at vores retssystem virker, og at det ikke kan betale sig at tage ting, der ikke tilhører én, uden at betale, siger RC Kongen-indehaveren.

Store udgifter Op til folketingsvalget var presset på ham massivt fra medierne, og han måtte også et par gange sige nej tak til at deltage i politiske debatter. I dag erkender han dog også, at omtalen i pressen var en hjælp. - At der skulle så meget medieomtale til er jeg ked af, for det burde ikke have været nødvendigt, men så er vi da kommet i medierne, ler han. For ham har det ikke kun været tabet af dronernes værdi, som ikke erstattes af forsikringsselskabet, fordi det skete i åbningstiden, men også udgifter til øget og forbedret overvågning, og installation af en røgkanon. Samlet omkring 60.000 til 70.000 kroner. - Jeg havde fået mere ud af at dele pengene ud som sponsorat til den lokale håndboldklub, for så havde jeg i det mindste fået mit logo på tøjet, siger Kim Nannestad.

Halvandet år undervejs Hvis sagen kommer for retten inden årets udgang vil der være gået omkring halvandet fra tyveri til domfældelse. Og det er for ham trods politiets beklagelse alt for lang tid. - Det er i bund og grund under al kritik, at der går så lang tid. Der skal højst gå seks måneder i en sag som denne, mener han. Når sagen på et tidspunkt kommer for retten tror han dog ikke, det er noget, han har tænkt sig at bruge tid på at overvære. - Vi har et retssamfund, og når man har så gode beviser bliver de også fulgt til dørs. Vi har godt nok haft nogle opstartsproblemer, men de er også blevet løst, lyder det fra butiksindehaveren.