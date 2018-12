Amin Qatra har siden drabet om aftenen den 1. juni 2016 været efterlyst, og han blev kort efter varetægtsfængslet in absentia ved Retten i Kolding i et grundlovsforhør for lukkede døre.

Fra Danmark er der to personer, som efterlyses, og den ene er den 29-årige Amin Qatra fra Afghanistan, som drev sin grønthandel i Vejle, men flygtede over hals og hoved sammen med sine brødre efter opgøret med den kriminelle Odense-bandegruppering.

De fem landes politienheder i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som er sammen i European Network of Fugitive Active Search Teams (Enfast), har netop offentliggjort listen over personer, som er eftersøgt for en række meget alvorlige forbrydelser fra overlagt drab til omfattende økonomisk kriminalitet.

Dansk Politi er gået sammen med de øvrige nordiske lande om en liste over de 12 mest eftersøgte personer, og én af dem er en 29-årig afghaner, som mistænkes for at have dræbt et Black Army-medlem fra Odense med knivstik på åben gade i 2016.

Dansk politi går sammen med de øvrige nordiske lande ud med en samlet liste over de 12 mest eftersøgte personer i vores del af verden.Det er politinetværket Enfast (European Network of Fugitive Active Search Teams), der står bag den nye nordiske liste. Personerne på listen er eftersøgt for en række meget alvorlige forbrydelser - fra overlagt drab til omfattende økonomisk kriminalitet.Det er Enfast-repræsentanterne i de forskellige europæiske lande, der udvælger hvilke mistænkte, der skal efterlyses. I Danmark er det Nationalt Efterforskningscenter (NEC), der er netværkets kontaktpunkt.Enfast skal sikre hurtig og direkte udveksling af informationer om eftersøgte mellem medlemslandene.

Nordic most wanted

Han er sigtet for at have stukket det 31-årige odenseanske medlem af Black Army, Muhammed Sendi, med kniv for til sidst at skære halsen over på ham på Vestergade i Vejle for øjnene af helt almindelige borgere.

At han skar halsen over på bandemedlemmet fremgår også af den ledsagende tekst til billedet af Amin Qatra på listen "Nordic Most Wanted". Han har hele tiden været efterlyst via Europol og Interpol, men det er første gang, det fællesnordiske politisamarbejde er gået ud og offentliggjort en liste over de 12 meste eftersøgte i Norden.

Sammen med sin bror flygtede Amin Qatra ud af Danmark kort efter drabet. Der var ubekræftede forlydender om, at han senere opholdt sig i Holland, men det blev aldrig officielt bekræftet af dansk politi.

Drabet på gågaden i Vejle var ifølge politiet formentligt en ubetalt narkogæld til Muhammed Sendi og dermed til bandegrupperingen Black Army, som siden opløste sig selv. Politiet har også tidligere udtalt, at der formentligt var tale om et planlagt drab, fordi man i nærheden af drabsstedet fandt ikke kun drabsvåbenet, men også en skarpladt pistol.

Muhammed Sendi hørte til inderkredsen af Black Army og var massivt dømt for personfarlig kriminalitet. Efter begravelsen af ham kørte 80 bandemedlemmer rundt i Odenses gader i magtdemonstration, indtil Fyns Politi fik det opløst.