Dræbt på E20: Efterforskningsleder tror stadig, dna-spor vil fælde stenkaster

Fyn: Livet er aldrig blevet det samme for familien Gosmann, som tidligt om morgenen søndag 21. august 2016 blev offer for en meningsløs handling. Familien var på vej hjem fra sommerferien i Sverige, da nogen slap en 30 kilo tung betonklods fra Langesøvej-broen over motorvejen ved Skallebølle.

2. august 2015: Mellem fem og ti sten bliver kastet ned fra motorvejsbroen ved Spedsbjergvej vest for Odense natten til den 2. august. En bil bliver beskadiget, men ingen personer kommer til skade af stenene, hvor de største måler 20 x 25 centimeter4. november 2015: Omkring klokken et om natten bliver en stor sten kastet ned fra motorvejsbroen ved Spedsbjergvej. Ingen personer kommer til skade til trods for, at stenen ryger igennem forruden i passagersiden på en bil. 31. januar 2016: Om eftermiddagen rammes en bil med en tysk turist af en sten, der kastes fra en motorvejsbro ved Langesøvej på Fynske Motorvej. Ingen kommer til skade. Samme dag om aftenen er det en familie, det går ud over. En betonflise kastes ned fra samme motorvejsbro ved Langesøvej på Fynske Motorvej. Moren i bilen får en hovedskade, men børnene og faren slipper uden fysiske skader. 18. august 2016: En træstamme kastes fra motorvejsbroen ved Spedsbjergvej natten til den 18. august. 20. august 2016: Denne gang foregår stenkastet på ringvejen ved Seden nordøst for Odense. Her kastes en sten på størrelse med en knytnæve, men bilisten slipper for skrammer. 21. august 2016: Den 21. august går det ud over en tysk familie, der er på vej hjem til Tyskland fra ferie. En 33-årig mor omkommer, da to betonfliser på 30 og 9,5 kilo kastes ned fra motorvejsbroen ved Langesøvej. Kvindens 36-årige mand kommer alvorligt til skade og bliver efterfølgende svært handicappet, men sønnen på fem år er uskadt. 29. oktober 2016: En større sten rammer en bils forrude ved motorvejsbroen ved Langesøvej. Dog sker der ikke personskade. 9. september 2017: En sten på mindst 30 kilo bliver smidt ned fra en bro to kilometer fra, hvor den tyske kvinde døde et år tidligere. Stenen bliver smidt fra en motorvejsbro ved Spedsbjergvej. En personbil formår at undvige. Det samme gør en lastbil, der dog får lettere skader. 20. december 2017: En eller flere gerningsmænd kaster en sten ned fra en bro på Fynske Motorvej mellem afkørsel 53 og 54 nær Odense. To biler bliver beskadiget, men der er ingen personskade. 28. august 2018: Motorvejen lukkes efter et stenkast fra motorvejsbroen ved Ravnebjerggyden syd for Blommenslyst. En 38-årig mand melder det med konkrete beskrivelser, og politiet møder talstærkt op.

- Alle de tip, som vi har fået, har vi læst igennem og fulgt op på, og der har ikke været nogen, som umiddelbart har givet nyt i sagen. Det forekommer stadig, at vi får nye tip, og dem følger vi selvfølgelig op på. Men ud over det efterprøver vi spor, som vi tidligere har efterforsket, for at se, om der er noget, vi kunne gøre yderligere. Og for at trykprøve det; har det holdt vand, det vi gjorde i første omgang, og er der noget, vi har overset, forklarer vicepolitiinspektør Richardt Jakobsen.

I juni kom det frem, at der i en periode på syv år kan have været fejl i de teleoplysninger, som landets politikredse har brugt i efterforskningen af flere end 10.000 sager. Fyns Politi har også efterforsket teleoplysninger i forbindelse med sagen fra Langesøvej og andre stenkast, og det er lige nu et åbent spørgsmål, om politiet er gået glip af vigtige oplysninger på grund af fejlen, som menes at være opstået i en opdatering af Rigspolitiets program, der renser data fra teleselskaberne.

Risikoen for kopier

Det er omtrent et år siden, Fyens Stiftstidende senest kunne berette om et stenkast på motorvejen. Det skete 28. august fra broen ved Ravnebjerggyden syd for Blommenslyst og betød, at motorvejen blev lukket i flere timer, mens teknikere og hundepatruljer undersøgte stedet. Aftenen efter blev motorvejen atter lukket, denne gang i to timer, mens politiet ledte efter flere spor.

Siden er der ikke blevet meldt om stenkast på motorvejen over Fyn, og Richardt Jakobsen håber, at den eller de personer, som står bag stenkastene, har indset alvoren i handlingen.

- Jeg har en forhåbning om, at dækningen af det her fænomen har gjort, at den eller de personer har kunnet indset, at det er med stor alvor og med store tragiske konsekvenser, når man gør sådan noget. Jeg har også en forhåbning om, at de ved, at på et tidspunkt kunne det godt være, at politiet stod og bankede på døren.

Stenkastet i august sidste år skete kort efter årsdagen for det fatale kast i 2016, og i september 2017 blev der smidt en sten fra en bro tæt på Langesøvej. Richardt Jakobsen vil dog ikke kommentere på, om nogen på den måde bruger årsdagen til en gentagelse af ugerningen.

Men han og kollegerne i Fyns Politi er meget bevidste om, at der kan være en copycat-effekt, når stenkast-sagerne bliver omtalt.

- Det er en af de overvejelser, vi gør os hele tiden, når vi taler med pressen. For det kan have den effekt, at nogen synes, det kunne være spændende at lave det samme - uden at de har indset alvoren i tingene. Vi vejer for og imod, men det kan det være, at vi har nogle ting, som vi synes, er vigtige at få ud til offentligheden, fordi vi gerne vil have nogle oplysninger ind.